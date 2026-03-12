First Quantum fokussiert sich auf strategische Projekte und verkauft Kupfermine

Gemäß den Transaktionsbedingungen erwirbt Cengiz Insaat die Cayeli-Mine für einen Kaufpreis von 340 Millionen US-Dollar. Mit der Bekanntgabe der Transaktion leistet Cengiz Insaat eine Vorauszahlung von 50 Millionen US-Dollar, die beim Abschluss der Transaktion auf den Kaufpreis angerechnet wird. Vermutlich wird die Transaktion im zweiten oder dritten Quartal 2026 abgeschlossen.

First Quantum Minerals unterzeichnete am Donnerstag eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf der Cayeli-Mine in der Türkei an Cengiz Insaat, ein von der Cengiz Holding kontrolliertes Unternehmen, wie MT Newswires berichtet. Tristan Pascall, Chief Executive Officer von First Quantum sagte dazu: "Der Verkauf spiegelt den disziplinierten Ansatz des Unternehmens im Portfoliomanagement wider, da wir uns auf unsere strategischen Kernprioritäten konzentrieren."

2026 steht für First Quantum Minerals im Zeichen von stabiler Produktion mit steigender Effizienz, der Umsetzung großer Investitionsprojekte (wie Taca Taca), und möglichen Fortschritten bei der Zukunft des Cobre‑Panamá‑Minenprojekts. Die Ziele für Kupfer‑ und andere Metallproduktionen bleiben ein zentraler Fokusbereich. Bezüglich des Taca‑Taca‑Kupferprojekts bereitet First Quantum einen Investitionsplan in Argentinien vor, bei dem ca. 5,25 Milliarden US‑Dollar investiert werden sollen. Dieses Vorhaben könnte über 4 000 Arbeitsplätze während der Bauphase schaffen und etwa 2 000 Jobs im laufenden Betrieb generieren.

Die Aktie von First Quantum Minerals ist am Donnerstag leicht im Plus (0,09 Prozent). Ein Anteilschein kostet 21,33 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

