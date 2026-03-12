    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsXRP / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu XRP / USD

    Neuer Impuls?

    Ripple startet 750-Millionen-Dollar-Rückkauf – Kommt jetzt die XRP-Rallye?

    Der Kryptomarkt sucht nach neuen Impulsen. Eine milliardenschwere Aktienrückkauf von Ripple könnte für XRP zum entscheidenden Katalysator werden.

    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Ripple, das Unternehmen hinter XRP, hat einen Aktienrückkaufplan im Umfang von bis zu 750 Millionen US-Dollar angekündigt. Bislang sind jedoch keine Details zum Zeitplan oder zur konkreten Umsetzung des Programms veröffentlicht worden.

    Der Kurs von XRP zeigt sich am Donnerstagnachmittag leicht fester und notierte zuletzt 0,77 Prozent höher bei 1,38 US-Dollar. In einem Marktumfeld, das in den vergangenen Wochen überwiegend seitwärts tendierte, könnte der Aktienrückkauf als möglicher neuer Kurstreiber für XRP wirken.

    Ripple peilt Bewertung von 50 Milliarden US-Dollar an

    Der Rückkaufplan könnte Ripple laut Bloomberg mit rund 50 Milliarden US-Dollar bewerten. Im Rahmen eines sogenannten Tender-Angebots plant das Unternehmen, Anteile von Investoren sowie Mitarbeitern zurückzukaufen.

    Damit würde die Bewertung des Unternehmens um etwa 25 Prozent über der letzten Finanzierungsrunde liegen. Erst im November hatte Ripple 500 Millionen US-Dollar frisches Kapital bei einer Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar aufgenommen.

    Das aktuelle Rückkaufangebot soll bis April laufen und richtet sich sowohl an bestehende Investoren als auch an Mitarbeiter des Unternehmens. Ripple hatte bereits zuvor versucht, Aktien im Wert von etwa einer Milliarde US-Dollar zu einem ähnlichen Bewertungsniveau zurückzukaufen, stieß dabei jedoch auf vergleichsweise geringe Beteiligung.

    Sinkende Börsenreserven könnten Kursdruck nach oben erzeugen

    Parallel zu den Unternehmensnachrichten deuten auch On-Chain-Daten auf ein potenziell bullishes Umfeld für XRP hin.

    Eine Analyse des Datenanbieters CryptoQuant zeigt, dass die XRP-Reserven auf der Kryptobörse Binance deutlich zurückgehen. Am 10. März lag der Gesamtwert der dort gehaltenen XRP-Bestände bei rund 3,7 Milliarden US-Dollar – dem niedrigsten Stand seit zehn Monaten.

    Sollte Ripples Rückkaufprogramm mit der bereits sinkenden Börsenliquidität zusammentreffen, könnte sich daraus eine spürbare Angebotsverknappung ergeben.

    Entscheidende Chartmarken rücken in den Fokus

    Aus technischer Sicht richten Händler ihren Blick derzeit auf eine wichtige Widerstandszone. Die Region zwischen 1,45 und 1,50 US-Dollar gilt kurzfristig als entscheidende Hürde für die Bullen.

    Ein klarer Ausbruch über diese Marke könnte laut Marktbeobachtern den Weg für eine neue Aufwärtsbewegung ebnen. In diesem Fall würden Analysten als nächste Zielzone einen Bereich zwischen 1,70 und 1,80 US-Dollar ins Auge fassen.

    Sollte es XRP dagegen nicht gelingen, diese Widerstände zu überwinden, könnte die Kryptowährung zunächst weiter in der seit Wochen beobachteten Handelsspanne verharren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    XRP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 1,388USD auf CryptoCompare Index (12. März 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.


