    UN-Flüchtlingshilfswerk

    Bis zu 3,2 Millionen Vertriebene im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Bis zu 3,2 Mio Menschen binnen vertrieben (UN)
    • Zw. 600.000–1 Mio Haushalte zeitw. vertrieben.
    • Meist aus Teheran, Norden u. Land; Zahl steigt
    GENF (dpa-AFX) - Seit Ausbruch des Krieges im Iran sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bislang bis zu 3,2 Millionen Menschen innerhalb des Landes geflüchtet.

    Der jüngsten Einschätzung der Organisation zufolge sind zwischen 600.000 und einer Million Haushalte zeitweise vertrieben worden. Im Iran leben gut 90 Millionen Menschen.

    Die meisten Betroffenen würden aus Teheran und anderen Großstädten im Norden des Landes und in ländlichen Gebieten Schutz suchen, hieß es. Wenn der Konflikt andauere, werde die Zahl der Binnenflüchtlinge voraussichtlich noch steigen, warnte das UNHCR./al/DP/nas






