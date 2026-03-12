ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel 55 Euro
- Bernstein belässt RWE auf Market-Perform, 55€.
- Bereinigtes EBITDA sechs Prozent über Konsens.
- Versorgung/Handel trugen Hauptanteil am Ebitda
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dazu habe vor allem das Segment Versorgung und Handel des Stromkonzerns beigetragen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / UTC
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 55,28 auf Tradegate (12. März 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +4,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,79 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 40,85 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -0,22 %/+10,67 % bedeutet.
