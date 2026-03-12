    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIE IM FOKUS

    Thyssenkrupp kurz unter Druck - Zweifel am Stahl-Deal mit Jindal

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie fiel auf -5,8%, erholte sich auf -3% nah
    • Zweifel an Jindal-Deal erhöht Druck auf Aktie.
    • Verkauf des Stahlgeschäfts würde Markt freuen.
    Thyssenkrupp kurz unter Druck - Zweifel am Stahl-Deal mit Jindal
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp sind am Donnerstagmittag mit minus 5,8 Prozent fast wieder an ihr Jahrestief vom Montag abgesackt. Das Tief hielt jedoch und die Papiere dämmten ihre Verluste zuletzt auf 3 Prozent ein. Auslöser für den zusätzlichen Druck auf die ohnehin schwache Aktie waren neue Zweifel, dass mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel & Power ein Deal über den Verkauf des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp zustande kommt.

    Mitte September 2025 war bekannt gemacht worden, dass entsprechende Verhandlungen laufen. Thyssenkrupp-Chef Miguel López hatte sich Ende Januar im Rahmen der Hauptversammlung bedeckt gehalten und lediglich von "konstruktivem Austausch" gesprochen. Ein Verkauf käme am Markt gut an. Im ersten Geschäftsquartal hat Thyssenkrupp vor allem aufgrund hoher Restrukturierungskosten für das Stahlgeschäft einen deutlich höheren Fehlbetrag als im Vorjahr verzeichnet./ag/jha/

    ThyssenKrupp

    -4,96 %
    -8,51 %
    -22,67 %
    -1,36 %
    +40,23 %
    +74,28 %
    +0,56 %
    -31,65 %
    +9,97 %
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 8,674 auf Tradegate (12. März 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,36 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +16,93 %/+5,24 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang der ThyssenKrupp-Aktie, Diskussionen über fehlenden Boden und charttechnische Unterstützungen bei rund 9,25 bzw. 8 EUR, Hoffnung auf Kurserholung (bis 18 EUR), strategische Entscheidungen (Verkauf TKSE, Jindal-, US-Interesse), hohe Restrukturierungs- und Grünstahlkosten und Zweifel an der Transformation; einige Nutzer berichten Verkäufe bzw. Nachkäufe als Chance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Die Aktien von Thyssenkrupp sind am Donnerstagmittag mit minus 5,8 Prozent fast wieder an ihr Jahrestief vom Montag abgesackt. Das Tief hielt jedoch und die Papiere dämmten ihre Verluste zuletzt auf 3 Prozent ein. Auslöser für den zusätzlichen
