Thyssenkrupp kurz unter Druck - Zweifel am Stahl-Deal mit Jindal

lopez kann nur appellieren, seine sichtweise der dinge darlegen. die politik geht leider ihren eigenen weg. spd will nur verteilen, und das auf kosten der arbeitenden bevölkerung. anstatt zu sparen, reformen anzugehen, asylanten, die ihr asylverfahren abgeschlossen haben und abgelehnt wurden, endlich abzuschieben. es sind keine elite arbeiter, die wir brauchen. kriminelle auch ohne wenn und aber abschieben. damit man den anreiz schafft, dass sie wieder von alleine gehen, einfach nur noch das notwendigste für diese leute ausgeben. reformen endlich rigoros angehen und sparen, sparen und nochmals sparen, anstatt zu überlegen wie kann man noch mehr steuern erhöhen. die wirtschaft entlasten energiekosten drastisch senken, dann überlegen unternehmen nicht mehr, wie viele arbeitnehmer müssen auf die straße gesetzt werden, um das überleben des unternehmen zu sichern. oder bleiben in deutschkland und verlagern ihre standorte nicht ins ausland.





es gibt so viele dinge, die regierung angehen könnte, aber die versuchen nur, weiter am tropf zu hängen, abgreifen, was sich alles so einstreichen lässt. anstatt politik für das land und die bürger zu machen. alle ngos einfach nicht mehr mit millionen zu unterstützen. enwicklungsgelder in deutschland zu investieren und nicht für radwege in peru oder milliarden in china auszugeben.





hoffentlich schafft sich die spd selbst ab. 5,5% sollte nur der anfang gewesen sein.