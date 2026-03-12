AKTIE IM FOKUS
Thyssenkrupp kurz unter Druck - Zweifel am Stahl-Deal mit Jindal
- Aktie fiel auf -5,8%, erholte sich auf -3% nah
- Zweifel an Jindal-Deal erhöht Druck auf Aktie.
- Verkauf des Stahlgeschäfts würde Markt freuen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp sind am Donnerstagmittag mit minus 5,8 Prozent fast wieder an ihr Jahrestief vom Montag abgesackt. Das Tief hielt jedoch und die Papiere dämmten ihre Verluste zuletzt auf 3 Prozent ein. Auslöser für den zusätzlichen Druck auf die ohnehin schwache Aktie waren neue Zweifel, dass mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel & Power ein Deal über den Verkauf des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp zustande kommt.
Mitte September 2025 war bekannt gemacht worden, dass entsprechende Verhandlungen laufen. Thyssenkrupp-Chef Miguel López hatte sich Ende Januar im Rahmen der Hauptversammlung bedeckt gehalten und lediglich von "konstruktivem Austausch" gesprochen. Ein Verkauf käme am Markt gut an. Im ersten Geschäftsquartal hat Thyssenkrupp vor allem aufgrund hoher Restrukturierungskosten für das Stahlgeschäft einen deutlich höheren Fehlbetrag als im Vorjahr verzeichnet./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 8,674 auf Tradegate (12. März 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,67 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,36 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +16,93 %/+5,24 % bedeutet.
lopez kann nur appellieren, seine sichtweise der dinge darlegen. die politik geht leider ihren eigenen weg. spd will nur verteilen, und das auf kosten der arbeitenden bevölkerung. anstatt zu sparen, reformen anzugehen, asylanten, die ihr asylverfahren abgeschlossen haben und abgelehnt wurden, endlich abzuschieben. es sind keine elite arbeiter, die wir brauchen. kriminelle auch ohne wenn und aber abschieben. damit man den anreiz schafft, dass sie wieder von alleine gehen, einfach nur noch das notwendigste für diese leute ausgeben. reformen endlich rigoros angehen und sparen, sparen und nochmals sparen, anstatt zu überlegen wie kann man noch mehr steuern erhöhen. die wirtschaft entlasten energiekosten drastisch senken, dann überlegen unternehmen nicht mehr, wie viele arbeitnehmer müssen auf die straße gesetzt werden, um das überleben des unternehmen zu sichern. oder bleiben in deutschkland und verlagern ihre standorte nicht ins ausland.