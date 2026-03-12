JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1190 Pence auf "Neutral" belassen. Vom Krieg im Nahen Osten seien unter den europäischen Banken HSBC und Standard Chartered am stärksten betroffen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstagabend. Die beiden Geldhäuser erzielten dort 4 respektive 12 Prozent ihrer Vorsteuergewinne. Es gehe weniger um Kreditausfälle als um Risiken für die Ergebnisse der Banken./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,53 % und einem Kurs von 14,00EUR auf Tradegate (12. März 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,9

Kursziel alt: 11,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

