Silberpreis
Silber mit Rally: +1,60 % in 24h auf 87,07 USD
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,59 %
|1 Monat
|+1,63 %
|3 Monate
|+34,37 %
|1 Jahr
|+161,38 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 33,31368USD. Heute, bei 87,07USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.068,8USD geworden – ein Plus von +161,38 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum wird Silber vorrangig über Marktstruktur diskutiert: Verhältnis Papier- zu physischer Lieferung, Open Interest, Margin (7–14%) und Crimex-Deckung. Anleger betrachten Lieferrisiken, Minen-Lieferungen und mögliche Ausbruchs-Szenarien (fundamentale/technische Aspekte, Dollar-Einfluss). Eine konkrete 14-Tage-Preisänderung wird nicht genannt; sentiment scheint von strukturellem Risiko bis hin zu Chancen durch Ausbruch geprägt zu sein.
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|409,60EUR
|+0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|143,98EUR
|+0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|294,94EUR
|+0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|453,12EUR
|+1,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|114,78EUR
|+1,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|704,60EUR
|+1,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|429,44EUR
|+0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,92EUR
|+0,25 %
|Long
|1
|0,00
|143,93EUR
|+0,10 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,564EUR
|+0,95 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.