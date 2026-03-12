Silber mit Rally: +1,60 % in 24h auf 87,07 USD

+1,60 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,59 % 1 Monat +1,63 % 3 Monate +34,37 % 1 Jahr +161,38 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 87,07. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 33,31368USD. Heute, bei 87,07USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.068,8USD geworden – ein Plus von +161,38 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum wird Silber vorrangig über Marktstruktur diskutiert: Verhältnis Papier- zu physischer Lieferung, Open Interest, Margin (7–14%) und Crimex-Deckung. Anleger betrachten Lieferrisiken, Minen-Lieferungen und mögliche Ausbruchs-Szenarien (fundamentale/technische Aspekte, Dollar-Einfluss). Eine konkrete 14-Tage-Preisänderung wird nicht genannt; sentiment scheint von strukturellem Risiko bis hin zu Chancen durch Ausbruch geprägt zu sein.