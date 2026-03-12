Verbio Aktie legt weiter zu - 12.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Sie steigt um +6,14 % auf 34,92€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +5,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 34,92€, mit einem Plus von +6,14 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Verbio einen Gewinn von +85,71 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +30,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verbio um +65,33 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +30,31 % 1 Monat +34,17 % 3 Monate +85,71 % 1 Jahr +268,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und fundamentale Aussichten bei Verbio. Der Diskurs fokussiert auf eine geplante stärkere Auslastung der Nevada-Produktionen (auf ca. 95–100%), mit einem erwarteten EBIT-Beitrag von rund 50 Mio. im nächsten Geschäftsjahr, gestützt durch gestiegene Biodieselpreise und bessere Blending-Economics. Hinzu kommt Debatte über eine mögliche Kurzfristkonsolidierung nach der jüngsten Kurserholung und Makro-Risiken.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,22 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.