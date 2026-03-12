    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

    • Jefferies bestätigt Buy; Kursziel 50 Euro unv.
    • Ebit-Mittelwert leicht unter Konsens; NA-Marge
    • Zölle nicht berücksichtigt; Aufpreise erwartet
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) liege im Mittelwert etwas unter dem Analysenkonsens, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Resultate. Gleiches gelte für das Margenziel im Nordamerika-Geschäft, obwohl der Nutzfahrzeughersteller dort starke Auftragseingänge verzeichnet habe. Nicht berücksichtigt seien dabei zollbedingte Preiserhöhungen, die er selbst erwarte./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:33 / GMT

    Daimler Truck Holding

    +3,48 %
    +4,91 %
    -5,65 %
    +7,28 %
    +0,56 %
    +31,43 %
    +41,93 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 43,23 auf Tradegate (12. März 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +4,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,60 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -21,71 %/+15,13 % bedeutet.


    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
