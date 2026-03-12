Barclays belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 233 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 254,4 auf Tradegate (12. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +2,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,68 Mrd..

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -8,34 %/+41,62 % bedeutet.