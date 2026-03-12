ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 233 Euro
- Barclays belässt Hannover Rück auf Underweight
- Vorgeschlagene Dividende übertrifft Konsens!!!
- Reservenaufbau in Schaden-/Unfallrückvers OK!!
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die vorgeschlagene Dividende übertreffe den Konsens, schrieb Ivan Bokhmat in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv sei der Aufbau von Reserven in der Schaden- und Unfallrückversicherung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 254,4 auf Tradegate (12. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +2,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,68 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -8,34 %/+41,62 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 233 Euro
Meldung von heute morgen, Quelle:
Hannover Rück steigert Gewinn und Dividende und stärkt nachhaltige Ertragskraft signifikant
- Nettokonzerngewinn steigt deutlich um 13,4 % auf 2,6 Mrd. EUR
- Rückversicherungsumsatz (brutto) wächst währungskursbereinigt um 4,7 %
- Schaden-Rückversicherung: Gutes Ergebnis bei Stärkung der Resilienz in den Schadenreserven; Großschäden unterhalb des budgetierten Erwartungswertes
- Personen-Rückversicherung: Rückversicherungs-Serviceergebnis oberhalb der Prognose
- Kapitalanlagerendite aufgrund aktiver Realisierung stiller Lasten bei 2,5 %
- Eigenkapitalrendite mit 21,4 % deutlich über strategischem Zielwert
- Dividendenvorschlag: Steigerung um 39 % auf 12,50 EUR je Aktie
- Ausblick für 2026 vollumfänglich bestätigt: Konzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR erwartet
Der Rückversicherer bezahlte dabei neun Euro je Aktie an die Anteilseigner, davon zwei Euro als Sonderdividende. Wie bisher soll die Dividende je Aktie mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen und langfristig steigen. Das in der Vergangenheit regelmäßig verwendete Instrument der Sonderdividende soll nicht mehr genutzt werden, sondern in die reguläre Dividende integriert werden.