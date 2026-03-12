Europaparlament beschließt mehr Rechte für Pauschalurlauber
STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat Regeln für mehr Schutz von Pauschalreisenden im Fall von Stornierungen und Rückerstattungen beschlossen. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte für eine Neuregelung, die vorab mit den EU-Mitgliedstaaten ausgehandelt worden war.
Mit den Neuregelungen werden Bedingungen für eine kostenlose Stornierung erweitert. Bislang konnten Reisende nur bei außergewöhnlichen Umständen am Zielort kostenfrei zurücktreten. Künftig gilt dies laut Mitteilung des Parlaments auch bei Ereignissen am Abreiseort oder solchen, die die Reise erheblich beeinträchtigen würden. Welche Gründe dabei als höhere Gewalt verstanden werden, soll vom Einzelfall abhängig sein.
Neue Regeln für Reisegutscheine
Neu eingeführt werden außerdem Regeln für Reisegutscheine. Diese waren während der Corona-Pandemie weit verbreitet, als Veranstalter Reisen absagten. Zwar können Gutscheine als Entschädigung angeboten werden, allerdings können Reisende diese Option ablehnen und stattdessen innerhalb von 14 Tagen eine Erstattung verlangen. Gutscheine dürfen maximal zwölf Monate gültig sein, und nicht eingelöste oder abgelaufene Gutscheine müssen erstattet werden.
Bevor die Richtlinie in Kraft tritt, müssen auch die Mitgliedstaaten die Einigung noch formal annehmen. Nach Inkrafttreten haben die Mitgliedstaaten 28 Monate Zeit, die EU-Richtlinie in nationale Gesetzgebung zu gießen./vni/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,54 % und einem Kurs von 6,812 auf Tradegate (12. März 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -9,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,03 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,47 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,08 %/+32,08 % bedeutet.
man sollte aber auch nicht die augen verschliessen vor:
Operative Katastrophe für TUI
- Zwei Kreuzfahrtschiffe (Mein Schiff 4 in Abu Dhabi, Mein Schiff 5 in Doha) sitzen fest – Tausende Passagiere betroffen.
- Rund 30.000 deutsche Urlauber (TUI-Kunden) gestrandet (Dubai, VAE, Katar etc.).
- TUI muss teure Rückholaktionen starten (Sonderflüge mit Emirates/Qatar), Hotels verlängern, Stornierungen abwickeln.
- Alle Reisen in betroffene Regionen (Israel, VAE, Katar, Bahrain etc.) bis mind. 8. März gestoppt/abgesagt. → Hohe Kosten + Imageschaden.
Kritik an TUI-Management & Vorsorge
- Massive Vorwürfe in Medien & Foren: Warum hat TUI nicht früher Reisen in die Golfregion abgesagt (wie z. B. AIDA)?
- Streit mit Politik (Außenminister Wadephul vs. CEO Ebel): Gab es ausreichende Reisewarnungen? TUI sagt „nein, nur für Israel“, Kritiker: „Kriegsschiffe und Eskalation waren Warnung genug!“
- Vorwurf: Profit vor Sicherheit – TUI habe Warnsignale ignoriert, um Buchungen nicht zu verlieren.
Weitere strukturelle Kritikpunkte
- Hedgefonds-Short-Positionen massiv erhöht (D. E. Shaw, Marshall Wace etc.) → Spekulation auf weiteren Fall.
- Geopolitische Sensibilität extrem hoch: Jede Eskalation trifft TUI sofort (Ölpreise steigen → Kerosin teurer, Nachfrage sinkt).
- Langfristig: Branche-Kritik an Klimabilanz, Overtourism und mangelnder Krisenprävention bleibt bestehen – wird durch aktuelle Krise noch verstärkt.
- Buchungen für Sommer 2026 robust, aber spätere Buchungskurve + Unsicherheit dämpfen Optimismus.
Zusammengefasst – kritische Sicht: TUI wirkt derzeit sehr verwundbar. Die ITB-Bilanz (optimistisch, Europa-Fokus) wird von der Realität (Krieg, Stranded Passagiere, Aktien-Crash) überrollt. Viele sehen TUI als „Geopolitik-Opfer Nr. 1“ in der Branche – operative & finanzielle Belastung hoch, Image angekratzt, Short-Spekulanten greifen an. CEO Ebel versucht, ruhig & handlungsfähig zu wirken (Rückholaktionen, Umleitung nach sicheren Zielen), aber die Kritik an Vorsorge & Timing ist laut.