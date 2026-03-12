Neue Investments, attraktive Bewertungen und bessere Frühindikatoren

Am Montag fand wieder unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt - mit detaillierten Einblicken in unser Portfolio und dem Blick auf makroökonomische Indikatoren.





Für alle, die nicht live dabei sein konnten, nachfolgend 3 zentrale Takeaways aus der Präsentation:





1️⃣ 𝗡𝗲𝘂𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗺𝗶𝘁 𝗸𝗹𝗮𝗿𝗲𝗿 𝗪𝗮𝗰𝗵𝘀𝘁𝘂𝗺𝘀𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆

Zuletzt haben wir ATOSS Software und Elmos Semiconductor neu ins Portfolio aufgenommen.

◾ ATOSS ist ein stark wachsendes Softwareunternehmen mit >30% EBIT-Marge und hohem Anteil wiederkehrender Umsätze. Der CEO hat allein in diesem Jahr Aktien im Wert von 19,4 Mio. € gekauft, was wir als starkes Vertrauenssignal werten.

◾ Elmos Semiconductor plant 2026 die Rückkehr zu Wachstum und bestätigt langfristige Ziele von 1 Mrd. € Umsatz und ~25% EBIT-Marge bis 2030. Seit der Aufnahme hat sich die Aktie mit +27,2% bis Ende Februar sehr erfreulich entwickelt.





2️⃣ 𝗦𝗺𝗮𝗹𝗹 & 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼 𝗖𝗮𝗽𝘀 𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝗲𝗻 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃 𝗯𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝗲𝘁

Die Bewertungsmultiples im Portfolio liegen weiterhin deutlich unter den langfristigen Durchschnittswerten. Gleichzeitig liegt der innere Wert des Portfolios rund 72,3% über dem aktuellen NAV, was weiterhin erhebliches Aufholpotenzial signalisiert.





3️⃣ 𝗙𝗿ü𝗵𝗶𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 𝗳ü𝗿 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘇𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗲𝗶𝗻𝗲 𝘇𝘂𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝘄𝗶𝗿𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗲𝗯𝘂𝗻𝗴

Mehrere makroökonomische Frühindikatoren für Deutschland haben sich zuletzt verbessert. Dazu zählen steigende Stimmungsindikatoren, wieder anziehende Auftragseingänge sowie ein Modellindikator, der für das erste Quartal 2026 eine spürbare Belebung des deutschen BIP prognostiziert.



🔗 𝘇𝘂𝗿 𝗔𝘂𝗳𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲



𝗣𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝘁: =%QL@y89

--------------------

