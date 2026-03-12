Steinmeier für Social-Media-Verbot für Kinder
- Steinmeier fordert Social-Media-Verbot für U14
- Regellosigkeit bedroht Demokratie und Kinder.
- Eltern und Lehrer dürfen nicht allein gelassen
BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht sich für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren aus. Auf die Frage, ob er eher für ein solches Verbot sei, antwortete Steinmeier im Interview der "Zeit": "Unterhalb von 14 Jahren, ja." Und betonte: "Wir müssen einfach sehen: Die Regellosigkeit führt zu Gefährdungen für das soziale Miteinander und auch - davon bin ich überzeugt - zu Gefährdungen der Demokratie." Das gelte besonders für Kinder und Jugendliche, die mit Inhalten wie Gewaltdarstellungen, Pornografie oder Manipulationen konfrontiert würden, die ihre Persönlichkeitsentwicklung belasteten.
Er wisse um Experten, die sagten: "Lasst bloß die Finger vom Verbot. Aber ehrlich gesagt überzeugt mich die Empfehlung "mehr Medienkompetenz" heute nicht mehr." Dafür seien die Gefahren für Kinder und Jugendliche zu groß, so Steinmeier. "Und wir dürfen die Eltern und Lehrer nicht alleinlassen mit dieser riesigen Verantwortung."
Die Debatte über Verbote und Beschränkungen läuft auch in Deutschland immer stärker, seit Australien im Dezember als erstes Land ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt hat. Die CDU hatte auf ihrem Parteitag im Februar beschlossen, ein Mindestalter von 14 Jahren für soziale Medien wie TikTok und Instagram zum Schutz von Kindern und Jugendlichen einführen zu wollen./thn/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 562,6 auf Tradegate (12. März 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 858,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +43,85 %/+77,59 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Umsatzwachstum ist allerdings beachtlich und angeblich profitiert man da bereits materiell von KI (Werbung wird effizienter). Für das Wachstum und die Profitabilität, die z.B. deutlich über Amazon‘s Werten liegt, wird Meta einem KGV von c.20 bewertet wohingegen Amazon bei über 30x liegt.
Schlumpf, was läuft eigentlich bei dir schief???