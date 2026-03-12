    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ROUNDUP

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen will Rendite der Kernmarke VW Pkw 2026 verbessern

    Für Sie zusammengefasst
    • Kernmarke peilt Umsatzrendite >4% statt 3% an.
    • Ursprüngliches 6,5%-Ziel auf 2029 verschoben!!
    • 35.000 Abbau, 25.000 Austritte vereinbart in D
    ROUNDUP - Volkswagen will Rendite der Kernmarke VW Pkw 2026 verbessern
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen will in diesem Jahr die Rendite seiner Kernmarke spürbar steigern. Die Umsatzrendite soll sich von zuletzt drei auf mehr als 4 Prozent erhöhen, kündigte die Kernmarke bei der Vorlage ihrer Bilanz für 2025 an. Im vergangenen Jahr hatte die Marke ihre Umsatzrendite nur um 0,1 Punkte verbessert, von 2,9 auf 3,0 Prozent. Von jedem Euro Umsatz blieben also 3 Cent Gewinn.

    "2025 war für Volkswagen ein Jahr des Aufholens", sagte Markenchef Thomas Schäfer. "Wir sind insgesamt auf Kurs, aber noch lange nicht am Ziel."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    85,80€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    97,15€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Rendite, insbesondere der operative Gewinn im Verhältnis zum Umsatz (Ebit-Marge), dient als zentrales Maß für die Profitabilität eines Unternehmens. Sie zeigt, wie effizient ein Autokonzern wirtschaftet und wie viel Gewinn er aus seinen Umsätzen erwirtschaftet. Eine solide Rendite ist entscheidend, um die enormen Investitionen in der Autobranche stemmen zu können.

    Renditeziel wurde bereits verschoben

    Ursprünglich hatte die Marke für dieses Jahr bereits eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent angestrebt. Anfang vergangenen Jahres wurde das Ziel für 2026 dann aber um drei Jahre verschoben - auf 2029. Als Grund für die Verschiebung hatte VW damals eine deutlich verschärfte Marktsituation mit rückläufigen Verkaufszahlen, stärkerem Wettbewerb in China und die US-Zölle genannt.

    Mit den mehr als 4 Prozent, die nun angepeilt werden, liegt die Marke auf Linie mit dem Gesamtkonzern. Konzernweit peilt VW 2026 eine Marge zwischen 4 und 5,5 Prozent an. Im vergangenen Jahr hatte die Kernmarke den Absatz mit 3,1 Millionen Fahrzeugen nahezu stabil gehalten. Der Umsatz schrumpfte dagegen von 88,3 Milliarden auf 86,6 Milliarden Euro, während der operative Gewinn von 2,59 Milliarden auf 2,61 Milliarden Euro stieg.

    Stellenabbau bei VW: 25.000 haben schon unterschrieben

    Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich Ende 2024 nach langem Ringen auf ein Sanierungsprogramm geeinigt, das allein bei der Kernmarke VW den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Davon seien bereits mehr als 25.000 Austritte vertraglich vereinbart, sagte Schäfer. VW setzt gezielt auf Altersteilzeit und Aufhebungsverträge. Betriebsbedingte Kündigungen hatten VW und IG Metall ausgeschlossen./fjo/DP/men

    Volkswagen (VW) Vz

    -0,33 %
    -3,02 %
    -11,53 %
    -15,03 %
    -16,85 %
    -32,38 %
    -52,69 %
    -20,08 %
    +1.911,88 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 91,58 auf Tradegate (12. März 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,88 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +0,63 %/+53,14 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VW-Kursentwicklung und Bewertung: berichteter Gewinnrückgang, umfangreiche Stellenstreichungen (bis ~50.000 bis 2030) und Restrukturierungseffekte belasten die Fundamentaldiskussion. Es wird über mögliche Sonderabschreibungen wie bei Stellantis debattiert vs. Fortführung der E‑Strategie, Zweifel an Investmentqualität geäußert; technische Tradingrange genannt (89–105 €) und Short‑Positionen diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Volkswagen will Rendite der Kernmarke VW Pkw 2026 verbessern Volkswagen will in diesem Jahr die Rendite seiner Kernmarke spürbar steigern. Die Umsatzrendite soll sich von zuletzt drei auf mehr als 4 Prozent erhöhen, kündigte die Kernmarke bei der Vorlage ihrer Bilanz für 2025 an. Im vergangenen Jahr hatte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     