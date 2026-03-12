ZenaTech-Tochter ZenaDrone reicht Patentanmeldung für ihr Marineabwehrsystem, bestehend aus der Abfangdrohne ZenaDrone 2000 und der autonomen Marinestation IQ Glider, ein

Das Unternehmen sichert sich den Status „zum Patent angemeldet“, um die neuartige Architektur für ein seegestütztes und autonomes Drohnenabwehrsystem mit Dauerbetrieb zu schützen, das entwickelt wurde, um ganze Drohnenschwärme zu bekämpfen – zu einem Bruchteil der Kosten von raketenbasierten Gegenmaßnahmen.

Vancouver, British Columbia, 12. März 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone eine provisorische Patentanmeldung für ihr maritimes Drohnenabwehrsystem eingereicht hat, bei dem die maritime Abfangdrohne ZenaDrone 2000 mit dem IQ Glider, einer autonomen Start- und Auftankstation auf See, kombiniert wird. Die Patentanmeldung bezieht sich auf die vom Unternehmen entwickelte Systemarchitektur des Drohnenabwehrsystems, die darauf abzielt, eine dauerhafte Drohnenabwehr vom Schiff aus zu ermöglichen, um mehrere anfliegende unbemannte Luftfahrzeuge autonom zu erkennen, zu bekämpfen und abzufangen. Das provisorische Patent wurde beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) angemeldet und stellt den ersten Schritt zum Aufbau eines schützbaren Portfolios an Immaterialgüterrechten für das vom Unternehmen entwickelte seegestützte Verteidigungssystem dar.

„Der Schutz unseres geistigen Eigentums ist ein wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Strategie und sichert dem Unternehmen nachhaltigen Erfolg“, erklärt Shaun Passley, PhD, CEO von ZenaTech. „Diese Patentanmeldung wird dazu beitragen, ein breites Portfolio von Immaterialgüterrechten rund um dieses Programm und mögliche zukünftige Programme aufzubauen. Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Drohnenkriegsführung ist der Schutz der Kerntechnologien hinter unseren Verteidigungssystemen der nächsten Generation ein absolutes Muss. Mit einem gezielten Patentanmeldungsprogramm wollen wir uns eine verteidigungsfähige Position rund um jene Technologien sichern, die unserer Meinung nach für die autonome Verteidigung auf See von zentraler Bedeutung sein werden. Letztere sind für die neue Ära der asymmetrischen Kriegsführung konzipiert, in der es aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr vertretbar ist, Raketen, die mehrere Millionen Dollar kosten, gegen einen Schwarm billiger Drohnen einzusetzen.“

Die Patentanmeldung umfasst die Abfangdrohne ZenaDrone 2000 samt integrierter Systemarchitektur, welche die Marinestation IQ Glider ermöglicht, die für den autonomen Start und die Betankung mehrerer Abfangdrohnen des Typs ZenaDrone 2000 von einem Seeschiff aus ausgelegt ist. Die Erteilung des Status „zum Patent angemeldet“ ist der Startschuss für den Aufbau eines verteidigungsfähigen Schutzportfolios aus geistigem Eigentum rund um das Kombi-System aus ZenaDrone 2000 und IQ Glider.

Das System basiert auf dem Einsatz von Abfangdrohnen des Typs ZenaDrone 2000, die von der Marinestation IQ Glider aus im kontinuierlichen Relaisbetrieb gestartet werden. So wird eine konstante Luftraumabdeckung mit Abfangdrohnen, die mehrere anfliegende Drohnen oder Drohnenschwärme erkennen, verfolgen und abfangen, gewährleistet. Zu den wichtigsten Komponenten des Systems zählen voraussichtlich autonome Andock- und Betankungssequenzen, ein Relaisbetrieb mit mehreren Drohnen für eine unterbrechungsfreie Abdeckung sowie KI-gesteuerte Navigations- und Bedrohungsabwehrfunktionen, die für den Einsatz in komplexen Umgebungen bzw. Umgebungen mit eingeschränktem GPS-Empfang vorgesehen sind.

Sowohl der IQ Glider als auch die Abfangdrohne ZenaDrone 2000 befinden sich aktuell im aktiven Entwicklungsstadium. Der brennstoffbetriebene Prototyp der ZenaDrone 2000 ist derzeit in der Planungs- und Entwicklungsphase, die Tests sollen noch vor Jahresende erfolgen. Der IQ Glider wird parallel dazu als spezielle Start- und Betankungsinfrastruktur für Einsätze der ZenaDrone 2000-Drohnenflotte entwickelt. ZenaTech wird über weitere Meilensteine in der Entwicklung des kombinierten Systems, den Zeitplan der Prototypentests, Updates zu Patenten sowie Geschäftsanbahnungen mit Kunden aus dem Verteidigungssektor berichten, sobald es diesbezüglich etwas Neues gibt.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet.

Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigungen und Inspektionen im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 2,08EUR auf Tradegate (12. März 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.