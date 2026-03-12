Burda-Chef fordert Digitalsteuer

Das Handelsblatt berichtet in ihrer Ausgabe vom 16.10.25, dass sich der Burda-Verlag (New Work) von Kununu trennen will. Das erfuhr das HB von 3 Insidern aus Finanzkreisen. Das Closing soll in Q1/2026 erfolgen. Das Volumen soll Insidern zufolge bei 500 Mio. € liegen.

Mal schauen welche Beachtung dieser Verkauf dann im Spruchverfahren findet.