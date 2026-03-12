    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue App gegen Onlinesucht ab sofort verfügbar

    Für Sie zusammengefasst
    • freii-App: 21-Tage-Challenge gegen Handyzeit!!
    • Ein Viertel zeigt riskantes Medienverhalten!!!
    • App motiviert zu Offlinezeit; Schulen & Eltern
    Neue App gegen Onlinesucht ab sofort verfügbar
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Sieben Stunden täglich am Handy - für viele Teenager ist das längst Alltag. Ab sofort können Jugendliche und ihre Eltern eine neue App ausprobieren, die zu einem bewussteren Umgang mit TikTok, Instagram und dem Smartphone generell anregen soll.

    Das Präventionsprogramm mit dem Namen freii setzt auf eine 21-Tage-Challenge mit kurzen täglichen Aufgaben. Nutzen konnten Interessierte es bereits seit Herbst 2025 als Webversion, nun kann es als kostenlose App auf dem Handy durchlaufen werden.

    Freizeit, Familie und Freunde werden vernachlässigt

    Jedes vierte Kind in Deutschland habe einer Studie zufolge ein riskantes Medienverhalten, sagte der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, Hendrik Streeck (CDU), bei der Vorstellung der App in Berlin. "Man kann es nicht an der Länge der Zeit der Nutzung festmachen, sondern daran, was im echten Leben vernachlässigt wird und nicht mehr gemacht wird."

    Kinder und Jugendliche würden weniger mit Freunden spielen, seltener mit den Eltern essen, zu wenig schlafen. "Das führt zu Konzentrationsstörungen, das führt zu psychischen Problemen und am Ende auch zu Schlafstörungen und sogar vielleicht Depressionen oder ähnliches."

    Jugendliche sollen Handy wegsperren

    Die App regt die Nutzerinnen und Nutzer deshalb gezielt dazu an, offline Zeit mit Freunden oder in der Natur zu verbringen. Bei einer der Challenges sollen die Kinder das Handy zum Beispiel für mehrere Stunden wegschließen.

    Der Kabarettist und Mediziner Eckart von Hirschhausen unterstützt das Projekt. Auch von ihm gibt es kleine Erklärvideos speziell für Eltern. Denn nicht nur junge Menschen, auch viele Erwachsene verbrächten viel zu viel Zeit am Handy, sagte er. "Wir haben eine Gesellschaft, die dringend darauf angewiesen ist, wieder zu wissen, wie echtes Miteinander funktioniert."

    Angebote für Schulen

    Die App soll stetig weiterentwickelt und mit neuen Inhalten ergänzt werden. Das Angebot richtet sich konkret auch an Schulen, an denen das Programm durch Workshops von einer geschulten Person begleitet werden kann. Entwickelt wurde die App von Expertinnen und Experten der Villa Schöpflin in Lörrach, einem Zentrum für Suchtprävention. freii sei kein therapeutisches Angebot, aber ein gutes Präventionsmittel, sagte Peter Eichin, Geschäftsführung der Villa Schöpflin./bum/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Neue App gegen Onlinesucht ab sofort verfügbar Sieben Stunden täglich am Handy - für viele Teenager ist das längst Alltag. Ab sofort können Jugendliche und ihre Eltern eine neue App ausprobieren, die zu einem bewussteren Umgang mit TikTok, Instagram und dem Smartphone generell anregen soll. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     