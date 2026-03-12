Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai
- Lufthansa-Konzern fliegt bis 28.03. nicht mehr
- Flughäfen in Dubai reduziert Abfertigung stark
- Flüge bis 28.03 gestrichen: LH Swiss ITA OS EW
FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa -Konzern weiterhin nicht nach Dubai. Die beiden Flughäfen in dem arabischen Emirat haben den Angaben zufolge ihre Abfertigungskapazitäten erheblich reduziert. Die Airlines der Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, ITA Airways, Austrian Airlines und Eurowings) hätten auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge gestrichen. Dies gilt nun bis einschließlich 28. März. Bislang waren die Flüge bis einschließlich 15. März ausgesetzt./ceb/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 7,832 auf Tradegate (12. März 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,42 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,60 %/+14,94 % bedeutet.
Lufthansa sollte von den Geschehnisse profitieren.