    USA

    Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert

    USA - Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche kaum verändert. Die Hilfsanträge gingen um 1.000 auf 213.000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 215.000 Anträgen gerechnet. Das Ministerium revidierte die Zahl der Vorwoche um 1.000 nach oben.

    Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Der jüngste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Februar war enttäuschend ausgefallen.

    Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Ende Januar unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war. Bei der nächsten Zinsentscheidung in der kommenden Woche wird allgemein erneut keine Änderung erwartet./jkr/jsl/stk





    dpa-AFX
