BAADER BANK stuft MLP AG auf 'Buy'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,80 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines starken operativen Gewinnes im Schlussquartal habe das Unternehmen im Gesamtjahr die diesbezüglichen Erwartungen erfüllt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Die nach vor gerichteten Prognosen des Finanzkonzerns seien von Vorsicht geprägt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:56 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 7,01EUR auf Tradegate (12. März 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Gerhard Schwarz
Analysiertes Unternehmen: MLP AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,80
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
