BAADER BANK stuft MLP AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,80 Euro auf "Buy" belassen. Dank eines starken operativen Gewinnes im Schlussquartal habe das Unternehmen im Gesamtjahr die diesbezüglichen Erwartungen erfüllt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Die nach vor gerichteten Prognosen des Finanzkonzerns seien von Vorsicht geprägt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:56 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 7,01EUR auf Tradegate (12. März 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Gerhard Schwarz

Analysiertes Unternehmen: MLP AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,80

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,80 € , was eine Steigerung von +26,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer