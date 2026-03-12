    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schiff der deutschen Reederei Hapag-Lloyd im Golf von Splitter getroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hapag-Lloyd-Schiff westlich Hormus von Splitter
    • Besatzung wohlauf; Feuer gelöscht, Ort geheim.
    • Source Blessing (Liberia 240m, ~3200 TEU) Golf
    Schiff der deutschen Reederei Hapag-Lloyd im Golf von Splitter getroffen
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    DUBAI/HAMBURG (dpa-AFX) - Ein Containerschiff der deutschen Reederei Hapag-Lloyd ist westlich der Straße von Hormus von einem Granatsplitter getroffen worden. Das teilte Deutschlands größte Containerreederei aus Hamburg auf Anfrage mit. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

    Der Treffer habe dazu geführt, dass auf der "Source Blessing" ein Feuer ausgebrochen sei. "Die Besatzung an Bord ist wohlauf, konnte das Feuer löschen und die Situation schnell unter Kontrolle bringen", teilte ein Unternehmenssprecher mit. Zu dem Standort des weitervermieteten Schiffs machte die Reederei keine Angabe und verwies auf Sicherheitsgründe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hapag-Lloyd!
    Long
    124,29€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 10,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    146,87€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 10,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Seehandelsaufsicht der britischen Marine teilte mit, ein Schiff nördlich von Dubai sei von einem Projektil getroffen worden.

    Das Containerschiff "Source Blessing" ist nach Daten des Trackingdienstes VesselFinder 2003 gebaut worden. Es ist mehr als 240 Meter lang und fährt unter der Flagge Liberias. Nach übereinstimmenden Medienberichten kann es rund 3.200 Standardcontainer aufnehmen.

    Der von Israel und den USA angegriffene Iran bedroht seit dem Ausbruch des Krieges Schiffe in der Region und attackiert diese. Der Verkehr durch die für den Öl- und LNG-Transport wichtige Straße von Hormus, eine Meerenge südlich des Irans, ist nahezu zum Erliegen gekommen.

    Nach älteren Angaben des Schifffahrt-Informationsdiensts Alphaliner hielten sich Anfang März fünf Containerschiffe von Hapag-Lloyd in der Golfregion auf./lkm/DP/nas

    Hapag-Lloyd

    -1,40 %
    -3,59 %
    +14,27 %
    +9,43 %
    -7,50 %
    -54,79 %
    +5,96 %
    +743,24 %
    +453,70 %
    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 134,3 auf Tradegate (12. März 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -3,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 23,66 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -51,56 %/-11,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hapag-Lloyd - HLAG47 - DE000HLAG475

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hapag-Lloyd. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schiff der deutschen Reederei Hapag-Lloyd im Golf von Splitter getroffen Ein Containerschiff der deutschen Reederei Hapag-Lloyd ist westlich der Straße von Hormus von einem Granatsplitter getroffen worden. Das teilte Deutschlands größte Containerreederei aus Hamburg auf Anfrage mit. Zunächst hatten mehrere Medien …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     