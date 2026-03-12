Börsen Update Europa - 12.03. - ATX schwach -1,33 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:54) bei 29.436,34 PKT und steigt um +0,12 %. Top-Werte: K+S +9,93 %, Wacker Chemie +5,32 %, HENSOLDT +4,45 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -5,49 %, TUI -4,50 %, Deutsche Lufthansa -2,87 %

Der DAX steht bei 23.591,68 PKT und verliert bisher -0,15 %. Top-Werte: Zalando +10,82 %, Symrise +4,01 %, Daimler Truck Holding +3,98 % Flop-Werte: Deutsche Bank -5,66 %, Commerzbank -3,14 %, Continental -2,30 %

Der TecDAX steht bei 3.603,32 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +7,83 %, HENSOLDT +4,45 %, IONOS Group +2,55 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -1,63 %, freenet -1,39 %, Eckert & Ziegler -1,33 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.753,15 PKT und fällt um -0,71 %.

Top-Werte: BASF +3,48 %, Deutsche Boerse +1,04 %, SAP +1,02 %

Flop-Werte: Deutsche Bank -5,66 %, BBVA -3,96 %, ING Group -3,20 %

Der ATX bewegt sich bei 5.359,29 PKT und fällt um -1,33 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,33 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,63 %, Lenzing +0,34 %

Flop-Werte: PORR -3,34 %, Andritz -3,25 %, Oesterreichische Post -3,24 %

Der SMI bewegt sich bei 12.863,10 PKT und fällt um -0,66 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,51 %, Logitech International +0,80 %, Givaudan +0,67 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -4,64 %, Roche Holding -3,27 %, UBS Group -2,61 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.003,96 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Thales +3,81 %, Dassault Systemes +2,82 %, Euronext +1,07 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -3,21 %, BNP Paribas (A) -2,51 %, Societe Generale -2,36 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.066,61 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: Alfa Laval +1,06 %, AstraZeneca +0,94 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,65 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -2,37 %, Swedbank Shs(A) -2,36 %, Nordea Bank Abp -2,21 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.290,00 PKT und verliert bisher -0,56 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,23 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,72 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,41 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,23 %, Viohalco -2,62 %, Jumbo -2,07 %