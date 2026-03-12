Börsen Update
Börsen Update Europa - 12.03. - ATX schwach -1,33 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 23.591,68 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: Zalando +10,82 %, Symrise +4,01 %, Daimler Truck Holding +3,98 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -5,66 %, Commerzbank -3,14 %, Continental -2,30 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:54) bei 29.436,34 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: K+S +9,93 %, Wacker Chemie +5,32 %, HENSOLDT +4,45 %
Flop-Werte: ThyssenKrupp -5,49 %, TUI -4,50 %, Deutsche Lufthansa -2,87 %
Der TecDAX steht bei 3.603,32 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +7,83 %, HENSOLDT +4,45 %, IONOS Group +2,55 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,63 %, freenet -1,39 %, Eckert & Ziegler -1,33 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.753,15 PKT und fällt um -0,71 %.
Top-Werte: BASF +3,48 %, Deutsche Boerse +1,04 %, SAP +1,02 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -5,66 %, BBVA -3,96 %, ING Group -3,20 %
Der ATX bewegt sich bei 5.359,29 PKT und fällt um -1,33 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,33 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,63 %, Lenzing +0,34 %
Flop-Werte: PORR -3,34 %, Andritz -3,25 %, Oesterreichische Post -3,24 %
Der SMI bewegt sich bei 12.863,10 PKT und fällt um -0,66 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,51 %, Logitech International +0,80 %, Givaudan +0,67 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -4,64 %, Roche Holding -3,27 %, UBS Group -2,61 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.003,96 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: Thales +3,81 %, Dassault Systemes +2,82 %, Euronext +1,07 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -3,21 %, BNP Paribas (A) -2,51 %, Societe Generale -2,36 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.066,61 PKT und verliert bisher -0,14 %.
Top-Werte: Alfa Laval +1,06 %, AstraZeneca +0,94 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,65 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -2,37 %, Swedbank Shs(A) -2,36 %, Nordea Bank Abp -2,21 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.290,00 PKT und verliert bisher -0,56 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,23 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,72 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,41 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,23 %, Viohalco -2,62 %, Jumbo -2,07 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.