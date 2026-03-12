    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCartier AktievorwärtsNachrichten zu Cartier
    Cartier durchteuft 7,1 g/t Au auf 8,0 m bei Portal (Cadillac) und entdeckt eine neue hochgradige Goldzone in Oberflächennähe

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Val-d‘Or, Quebec, 12. März 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. („Cartier“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, die neunte Charge von Ergebnissen aus dem Portal Sector, genauer gesagt aus der North Simon Zone („NSZ“), im Rahmen seines 100.000 m umfassenden Bohrprogramms (mit 2 Bohrgeräten) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cadillac in Val-d‘Or (Abitibi, Quebec) bekannt zu geben.

     

    Strategische Höhepunkte aus dem Portal Sector

     

    Bohrergebnisse (Abbildungen 1 - 4)

    -          CA26-314 durchteufte 7,1 g/t Au auf 8,0 m, einschließlich 38,8 g/t Au auf 1,0 m (Zone NS).

    -          CA26-325 durchteufte 6,8 g/t Au auf 2,2 m (Zone NS).

    -          CA26-308 durchteufte 3,3 g/t Au auf 4,2 m (Zone 5C5).

     

    Bedeutung für Investoren

    -          Die Bohrlöcher CA26-314 und 325 bestätigen die Lage der neu erkannten hochgradigen Goldzone NSZ in Oberflächennähe. Die Mineralisierung erstreckt sich über 200 m in Streichrichtung und ist weiterhin in alle Richtungen offen, was ein bedeutendes Explorationspotenzial nahelegt.

    -          Insbesondere befindet sich die NSZ in strategischer Lage nur 150 Meter östlich der historischen Rampe. Dieser logistische Vorteil sollte die Erschließungsflexibilität und die Wirtschaftlichkeit des Projekts Cadillac verbessern.

     

    Nächste Schritte

    -          Es sind zusätzliche Erweiterungsbohrungen geplant, um das geologische Modell erheblich zu verfeinern, die Kontinuität der Mineralisierung zu verifizieren und die Vektoren für die Goldanreicherung zu bestimmen.

    -          Es sind weitere Explorationsbohrungen erforderlich, um mehrere neue vorrangige regionale Ziele im Streichen des Portal Sector und in der Cadillac Fault Zone zu erproben, die von eingehenden strukturellen und geologischen Modellen sowie der KI-gestützten Zielermittlung von VRIFY gestützt sind.

     

    „Diese Ergebnisse aus dem Portal Sector sind besonders spannend, da sie die Präsenz eines vierten Goldsektors mit großem Explorationspotenzial bestätigen. Dieser neue Sektor, der vom bestehenden Straßenzugang und der historischen Infrastruktur profitiert, könnte zur Erweiterung der Ressourcen beitragen und befindet sich zugleich in strategischer Lage im Verhältnis zum Main Sector. Unserer Ansicht nach könnte er den Wert des Projekts heben und zusätzliche Flexibilität für den weiteren Ausbau und die Erweiterung der gesamten Erschließungsmöglichkeiten bieten.“ - Ronan Deroff, Vice President Exploration bei Cartier.

     

    Tabelle 1: Beste Analyseergebnisse der Bohrungen im Portal Sector

     

    Bohrloch-Nr.

    von (m)

    bis (m)

    Kernlänge ** (m)

    Au (g/t) ungeschnitten

    vertikale Tiefe (m)

    Zone

    CA26-308

    122,8

    127,0

    4,2

    3,3

    ≈80

    5C5

    CA26-314

    127,0

    135,0

    8,0

    7,1*

    ≈110

    NS

    einschließlich

    127,0

    128,0

    1,0

    18,1

    einschließlich

    134,0

    135,0

    1,0

    38,8*

    CA26-325

    29,0

    31,2

    2,2

    6,8

    ≈25

    NS

    einschließlich

    29,0

    30,0

    1,0

    5,8

    einschließlich

    30,0

    31,2

    1,2

    7,6

    * Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt. ** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel des Abschnitts werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 50 bis 90 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

     

    Abbildung 1: Lage der neuen Bohrergebnisse (regionaler Lageplan)

     

     

    Abbildung 2: Lage der neuen Bohrergebnisse (regionaler Längsschnitt)

     

     

    Abbildung 3: Lageplan sowie Quer- und Längsschnitte des Portal Sector

     

     

    Abbildung 4: Fotos des Bohrkerns aus dem Bohrloch CA26-314

     

     

     

    Portal Sector

     

    Der Portal Sector ist ein äußerst höffiges Gebiet, in dem sich die neue North Simon Zone befindet. Der Portal Sector verfügt über angedeutete Ressourcen von 9.600 Unzen (0,2 Millionen Tonnen mit 1,9 g/t Au) und vermutete Ressourcen von 112.600 Unzen (1,8 Millionen Tonnen mit 2,0 g/t Au). Dies ist die erste Ressourcenschätzung in diesem Sektor, in dem bisher nur begrenzte und relativ oberflächennahe Bohrungen durchgeführt wurden. Dieser Sektor ist Standort mehrerer neu definierter vorrangiger Bohrziele.

     

    Dieser Sektor liegt entlang eines ost-westlich verlaufenden, stark gescherten Korridors (Cadillac Fault Zone) und tritt am Kontakt zwischen den turbiditischen Sedimentgesteinen (Wacke-Tonstein), lokalen Trümmergesteinen und Eisenformationen der Cadillac Group im Hangenden und den mafischen Vulkangesteinen (Basalt) der Piché Group im Liegenden auf. Diese lithologische Einheit ist ein günstiger Horizont für den Fluss hydrothermaler Flüssigkeiten, der wahrscheinlich mit synvulkanischen Goldablagerungen in Zusammenhang steht.

     

    Der Portal Sector ist durch mindestens vier subparallele Zonen mit Goldanreicherung definiert, die typischerweise und in erster Linie mit einer feinkörnigen und eingesprengten Arsenopyrit-Pyrrhotin-Mineralisierung mit durchdringender Biotit-Chlorit-Karbonat-Alteration in Zusammenhang stehen. Sie werden von späten Rauch- und weißen Quarzgängen und Erzgang-Stockwerken mit sichtbarem Gold durchkreuzt. Stellenweise treten Begleitminerale wie Pyrit und Turmalin auf.

     

    Meilensteine des Explorationsprogramms 2025 bis 2027

     

    100.000 m umfassendes Bohrprogramm (3. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2027)

     

    Im Zuge des ambitionierten 600 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms sollen sowohl bekannte Goldzonen erweitert als auch neue oberflächennahe potenzialreiche Ziele erprobt werden. Das Ziel besteht darin, das hochgradige Goldpotenzial in Reviergröße entlang des 15-km-Abschnitts der Cadillac Fault Zone zu erschließen. Es gilt anzumerken, dass die kürzliche Konsolidierung dieses großen Grundbesitzes durch Cartier erstmals seit mehr als 90 Jahren die einzigartige Möglichkeit für eine uneingeschränkte Exploration bietet.

     

    Grundlegende Umweltstudien und wirtschaftliche Bewertung des Abraums aus der Mine Chimo (3. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2026)

     

    Die Grundlagenstudien werden in zwei separate Teile gegliedert: 1) grundlegende Desktop-Umweltstudien und 2) eine erste geochemische Umweltcharakterisierung. Diese ersten Grundlagenstudien werden ein umfassendes Verständnis der aktuellen Umweltbedingungen vermitteln und zur Umsetzung von Betriebsabläufen führen, die die Umweltauswirkungen verringern, aber zugleich das Wirtschaftspotenzial des Projekts optimieren. Ergänzend zu diesen Studien wird auch eine erste Bewertung des wirtschaftlichen Potenzials des Abraums der ehemaligen Mine Chimo durchgeführt, um zu ermitteln, ob hieraus eine wirtschaftliche Menge Gold gewonnen werden kann.

     

    Metallurgisches Probenahme- und Untersuchungsprogramm (4. Quartal 2025 bis 1. Quartal 2026)

     

    Das metallurgische Untersuchungsprogramm soll der Definition der erwarteten Goldgewinnungsraten und der Verbesserung der historischen Ergebnisse aus der Lagerstätte Chimo dienen. Außerdem werden zum ersten Mal Daten zur metallurgischen Gewinnung für die Satellitenlagerstätten East Chimo und West Nordeau, für die keine früheren Daten vorliegen, erhoben. Im Rahmen dieses umfassenden Programms wird das mineralisierte Material charakterisiert, das Goldgewinnungspotenzial bestimmt und die optimale Mahlgröße bestätigt, sodass das effizienteste und kostengünstigste Verfahrensfließbild erarbeitet werden kann. Die erhobenen Daten werden die optimierte Projekterschließung unmittelbar unterstützen und haben das Potenzial, die Investitions- und Betriebskosten in bedeutendem Maße zu senken und zugleich die Umweltauswirkungen zu verringern.

     

    Wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, 2026)

     

    Es wurden interne technische Studien eingeleitet, um eine Vielzahl von Erschließungsszenarien zu validieren, die die aktualisierte MRE und das aktuelle Marktumfeld berücksichtigen. Nach der Auswahl des optimalen Szenarios wird eine PEA durchgeführt, die auch auf den Ergebnissen des metallurgischen Untersuchungsprogramms und den grundlegenden Umweltstudien aufbaut, um die aktualisierte Entwicklungsstrategie und Vision des Projekts vorzustellen.

     

    Tabelle 2: Koordinaten der Bohrstandorte im Portal Sector

     

    Bohrloch-Nr.

    UTM Easting (m)

    UTM Northing (m)

    Höhenlage (m)

    Azimut (°)

    Neigung (°)

    Bohrlochlänge (m)

    CA26-308

    331360

    5320154

    340

    184

    -44

    144

    CA26-309

    331360

    5320154

    340

    191

    -70

    210

    CA26-310

    331360

    5320154

    340

    231

    -78

    261

    CA26-311

    331278

    5320204

    338

    213

    -48

    195

    CA26-312

    331278

    5320204

    338

    210

    -74

    261

    CA26-314

    330937

    5320470

    335

    207

    -59

    171

    CA26-315

    330937

    5320470

    335

    160

    -70

    204

    CA26-316

    330937

    5320470

    335

    184

    -80

    204

    CA26-317

    330951

    5320425

    335

    219

    -44

    120

    CA26-318

    331011

    5320439

    335

    213

    -66

    150

    CA26-319

    331011

    5320439

    335

    207

    -81

    171

    CA26-320

    331037

    5320425

    335

    188

    -53

    117

    CA26-323

    331010

    5320365

    335

    165

    -46

    75

    CA26-325

    330946

    5320385

    335

    204

    -77

    90

     

    Tabelle 3: Detaillierte Analyseergebnisse der Bohrungen im Portal Sector

     

    Bohrloch-Nr.

    von (m)

    bis (m)

    Kernlänge** (m)

    Au (g/t) ungeschnitten

    vertikale Tiefe (m)

    Zone

    CA26-308

    88,0

    89,0

    1,0

    1,8

    ≈60

    -

    und

    122,8

    127,0

    4,2

    3,3

    ≈80

    5C5

    einschließlich

    122,8

    123,8

    1,0

    4,6

    einschließlich

    123,8

    124,8

    1,0

    1,6

    einschließlich

    124,8

    125,8

    1,0

    2,9

    einschließlich

    125,8

    126,3

    0,5

    5,3

    einschließlich

    126,3

    127,0

    0,7

    2,7

    CA26-309

    164,9

    166,0

    1,1

    1,3

    ≈155

    -

    und

    188,0

    189,0

    1,0

    1,6

    ≈175

    5C5

    CA26-310

    242,3

    243,0

    0,7

    4,0*

    ≈235

    5C5

    CA26-311

    142,0

    143,0

    1,0

    1,8

    ≈105

    -

    und

    166,0

    167,0

    1,0

    3,5

    ≈125

    5C5

    und

    170,0

    171,0

    1,0

    1,0

    und

    177,0

    178,0

    1,0

    2,2

    und

    178,0

    179,0

    1,0

    1,0

    CA26-312

    219,0

    219,5

    0,5

    1,2

    ≈210

    -

    und

    249,0

    250,0

    1,0

    1,1

    ≈235

    5C5

    und

    251,0

    252,0

    1,0

    1,4

    und

    252,0

    253,0

    1,0

    3,1

    CA26-314

    33,0

    34,0

    1,0

    1,1

    ≈30

    -

    und

    34,0

    35,0

    1,0

    1,8

    und

    78,0

    79,0

    1,0

    1,0

    ≈70

    -

    und

    81,3

    82,0

    0,7

    2,3

    und

    91,5

    92,0

    0,5

    2,1

    und

    127,0

    135,0

    8,0

    7,1*

    ≈110

    NS

    einschließlich

    127,0

    128,0

    1,0

    18,1

    einschließlich

    134,0

    135,0

    1,0

    38,8*

    CA26-315

    44,5

    45,5

    1,0

    1,2

    ≈40

    -

    und

    80,0

    81,2

    1,2

    3,5

    ≈75

    -

    CA26-316

    194,0

    195,0

    1,0

    1,2

    ≈190

    NS

    und

    197,0

    198,0

    1,0

    1,7

    CA26-317

    70,0

    71,0

    1,0

    1,0

    ≈45

    -

    und

    101,0

    102,0

    1,0

    1,5

    ≈65

    -

    CA26-318

    106,0

    107,0

    1,0

    1,2

    ≈95

    NS

    und

    107,0

    108,0

    1,0

    1,5

    CA26-319

    76,0

    77,0

    1,0

    1,2

    ≈75

    -

    CA26-320

    37,0

    38,0

    1,0

    2,0

    ≈25

    -

    CA26-323

    40,5

    41,5

    1,0

    1,0

    ≈30

    -

    CA26-325

    15,0

    16,0

    1,0

    2,7

    ≈15

    -

    und

    29,0

    31,2

    2,2

    6,8

    ≈25

    NS

    einschließlich

    29,0

    30,0

    1,0

    5,8

    einschließlich

    30,0

    31,2

    1,2

    7,6

    * Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt. ** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel des Abschnitts werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 50 bis 90 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

     

    Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC)

     

    Der Bohrkern aus dem Projekt Cadillac mit NQ-Durchmesser wird nach Erhalt von der Bohranlage von den Geologen von Cartier beschrieben und beprobt. Der Kern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte gekennzeichnet, verpackt und zur Analyse eingereicht wird, während die andere Hälfte zur späteren Referenz und Überprüfung in den Kernlagereinrichtungen von Cartier in Val-d‘Or (Quebec) aufbewahrt wird. Im Rahmen des Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) gibt Cartier vor dem Versand in regelmäßigen Abständen Leerproben und zertifizierte Referenzmaterialien (Standards) in die Probencharge, um die Laborleistung und die Analysegenauigkeit zu überwachen.

     

    Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Goldanalyse an das Analyselabor von MSALABS in Val-d‘Or (Quebec) überstellt. Die gesamte Probe wird getrocknet und zerkleinert (70 % auf kleiner als 2 Millimeter). Die Goldanalyse wird an einer Teilprobe von etwa 500 g unter Verwendung der Chrysos Photon AssayTM-Technologie durchgeführt, bei der der Goldgehalt schnell und zerstörungsfrei anhand hochenergetischer Röntgenstrahlung mit Gammadetektion analysiert wird.

     

    Alternativ werden die Proben zur Aufbereitung und Goldanalyse an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. („Actlabs“) in Val-d‘Or bzw. Ste-Germaine-Boulé, beide in Quebec, geschickt. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert (90 % auf kleiner als 2 Millimeter) und 250 g werden pulverisiert (90 % auf kleiner als 0,07 Millimeter). Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), wobei die Nachweisgrenze bei bis zu 10.000 ppb liegt. Proben, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Auswertung erneut analysiert, um die hochgradigen Werte genau zu bestimmen.

     

    Sowohl MSALABS als auch Actlabs sind nach ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert und wenden branchenübliche QA/QC-Protokolle an. Ihre internen Qualitätskontrollprogramme umfassen die Verwendung von Leer- und Doppelproben sowie zertifizierten Referenzmaterialien in bestimmten Abständen mit festgelegten Akzeptanzkriterien, um die Datenintegrität und analytische Präzision sicherzustellen.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

     

    Über das Projekt Cadillac

     

    Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eine der größten konsolidierten Liegenschaften im Bergbaurevier Val-d‘Or. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

     

    Das Konzessionsgebiet Cadillac umfasst eine Goldressource von insgesamt 767.800 Unzen in der Kategorie „nachgewiesen und angedeutet“ (10,0 Mio. Tonnen mit 2,4 g/t Au) bzw. von 2.416.900 Unzen in der Kategorie „vermutet“ (35,2 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t Au), die sich auf alle Sektoren verteilt. Siehe „NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d‘Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc.“ mit Stichtag 27. Januar 2026.

     

    Über Cartier Resources Inc.

     

    Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d‘Or (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen und nachweisliche Explorationserfolge, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

     

    Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

     

    Philippe Cloutier, P. Geo.

    President und CEO

    Telefon: 819-856-0512

    philippe.cloutier@ressourcescartier.com

    www.ressourcescartier.com

     

    Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Cartier Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,64 % und einem Kurs von 0,182EUR auf Tradegate (12. März 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.



