JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Die Indikatoren für die Frachtnachfrage seien noch robust, schrieb Alexia Dogani am Mittwochabend. Risiken sowohl für die Logistik- wie für die Airline-Branche gingen allerdings vom stark gestiegenen Ölpreis aus. Die faktische Schließung der Straße von Hormus betreffe drei Prozent der weltweiten Frachtschifffahrt. Hinsichtlich der Luftfracht seien vom Krieg im Nahen Osten 15 des weltweiten Aufkommens direkt betroffen. Gegen stark steigende Treibstoffpreise sei DHL Group als Expressgut-Transporteuer gut abgesichert./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 46,06EUR auf Tradegate (12. März 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

