Worldline Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.03.2026

Die Worldline Aktie notiert aktuell bei 1,5800€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,83 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1920 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Worldline Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,5800€, mit einem Plus von +13,83 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Worldline ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung, E-Commerce und POS-Terminals. Als europäischer Marktführer konkurriert es mit Adyen, PayPal und Stripe. Seine Stärke liegt in umfassenden End-to-End-Lösungen und einer starken europäischen Präsenz.

Der heutige Anstieg bei Worldline konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,01 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Worldline Aktie damit um +9,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,83 %. Im Jahr 2026 gab es für Worldline bisher ein Minus von -12,74 %.

Worldline Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,08 % 1 Monat +3,83 % 3 Monate -1,01 % 1 Jahr -80,74 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Worldline-Kapitalerhöhung: Bezugsrechte, Zeichnungspreis ca. 0,20 EUR, Dilution bestehender Position (bei 100 Altaktien 600 neue, insgesamt 700 Aktien). Diskussionen drehen sich um Bewertung nach der KE, potenzielle Post-KE-Preise (ca. 0,4–1,4 EUR) sowie Handelsfristen und Stichtag (16.03) und Frankreich‑Öffnung der Rechte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Worldline eingestellt.

Informationen zur Worldline Aktie

Es gibt 284 Mio. Worldline Aktien. Damit ist das Unternehmen 445,26 Mio. € wert.

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into Canada, Australia, Japan or South Africa. Worldline launches a share capital increase with preferential subscription rights for an amount of approximately €392 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,22 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,79 %. Adyen Parts Sociales verliert -0,39 %

Ob die Worldline Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.