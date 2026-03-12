    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorldline AktievorwärtsNachrichten zu Worldline

    Worldline Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.03.2026

    Am 12.03.2026 ist die Worldline Aktie, bisher, um +13,83 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Worldline Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Worldline ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung, E-Commerce und POS-Terminals. Als europäischer Marktführer konkurriert es mit Adyen, PayPal und Stripe. Seine Stärke liegt in umfassenden End-to-End-Lösungen und einer starken europäischen Präsenz.

    Worldline Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.03.2026

    Die Worldline Aktie notiert aktuell bei 1,5800 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,83 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1920  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Worldline Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,5800, mit einem Plus von +13,83 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Worldline konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,01 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Worldline Aktie damit um +9,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,83 %. Im Jahr 2026 gab es für Worldline bisher ein Minus von -12,74 %.

    Worldline Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,08 %
    1 Monat +3,83 %
    3 Monate -1,01 %
    1 Jahr -80,74 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Worldline Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Worldline-Kapitalerhöhung: Bezugsrechte, Zeichnungspreis ca. 0,20 EUR, Dilution bestehender Position (bei 100 Altaktien 600 neue, insgesamt 700 Aktien). Diskussionen drehen sich um Bewertung nach der KE, potenzielle Post-KE-Preise (ca. 0,4–1,4 EUR) sowie Handelsfristen und Stichtag (16.03) und Frankreich‑Öffnung der Rechte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Worldline eingestellt.

    Zur Worldline Diskussion

    Informationen zur Worldline Aktie

    Es gibt 284 Mio. Worldline Aktien. Damit ist das Unternehmen 445,26 Mio. € wert.

    Launch of the rights issue - Press release


    Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into Canada, Australia, Japan or South Africa. Worldline launches a share capital increase with preferential subscription rights for an amount of approximately €392 …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,22 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,79 %. Adyen Parts Sociales verliert -0,39 %

    Worldline Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Worldline Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Worldline Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Worldline

    +13,36 %
    +10,15 %
    +3,83 %
    -1,01 %
    -80,74 %
    -96,54 %
    -98,23 %
    -90,41 %
    ISIN:FR0011981968WKN:A116LR



