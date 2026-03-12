    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHimax Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Himax Technologies

    Himax Technologies Aktie explodiert - 12.03.2026

    Am 12.03.2026 ist die Himax Technologies Aktie, bisher, um +34,59 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

    Himax Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Himax Technologies Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +34,59 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Himax Technologies Aktie. Nach einem Plus von +11,97 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 10,700. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Himax Technologies einen Gewinn von +43,23 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um +68,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Himax Technologies auf +59,71 %.

    Himax Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +68,18 %
    1 Monat +51,02 %
    3 Monate +43,23 %
    1 Jahr +42,31 %

    Informationen zur Himax Technologies Aktie

    Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,93 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. Microchip Technology notiert im Minus, mit -0,84 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,85 %. NXP Semiconductors verliert -0,29 %

    Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Himax Technologies

    +23,27 %
    +68,18 %
    +51,02 %
    +43,23 %
    +42,31 %
    +12,14 %
    -23,79 %
    -18,40 %
    +35,17 %
    ISIN:US43289P1066WKN:A0JKBX





    Verfasst von Markt Bote
