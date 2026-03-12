    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ThyssenKrupp - Aktie erlebt Kurseinbruch -6,76 % - 12.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -6,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.03.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,76 % verliert die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,3900, mit einem Minus von -6,76 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ThyssenKrupp, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,74 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Rückgang von -9,02 %.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,42 %
    1 Monat -27,67 %
    3 Monate -7,74 %
    1 Jahr +40,23 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Thyssenkrupp. Die Diskussion dreht sich um Kursziele um 8 Euro, den Absturz von 12 auf 8 Euro und Spekulationen mit Call- bzw. Short-Put-Positionen. Im Fokus stehen Derivate eines Großaktionärs (Sunil Jagwani) und dessen Short-Strategie. Zudem werden strategische Neubewertung, Jindal-Bieter, Grünstahl-Kosten und potenzielles Käuferinteresse aus Indien/USA thematisiert – fundamental sowie charttechnisch relevant.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,30 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 12.03. - ATX schwach -1,33 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Thyssenkrupp kurz unter Druck - Zweifel am Stahl-Deal mit Jindal


    Die Aktien von Thyssenkrupp sind am Donnerstagmittag mit minus 5,8 Prozent fast wieder an ihr Jahrestief vom Montag abgesackt. Das Tief hielt jedoch und die Papiere dämmten ihre Verluste zuletzt auf 3 Prozent ein. Auslöser für den zusätzlichen …

    thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 12.03.2026 / 11:27 CET/CEST Dissemination of …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -2,51 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,81 %. ArcelorMittal verliert -3,12 %

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -8,87 %
    -16,54 %
    -29,47 %
    -10,03 %
    +40,23 %
    +74,28 %
    +0,56 %
    -31,65 %
    +5,44 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



