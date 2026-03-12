Tui
Letzte Kreuzfahrtgäste aus Nahost auf dem Weg zurück
- Letzte TUI-Gäste aus Nahost per A380 nach FRA.
- 180 Gäste 'Mein Schiff 5' im Flug, Crew dabei.
- Alle Gäste evakuiert; MS4 zurück, Schiffe 5000
DOHA/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die letzten Kreuzfahrtgäste von Tui Cruises, die infolge des Iran-Kriegs im Nahen Osten festsaßen, sind auf dem Weg zurück nach Deutschland. Die verbliebenen 180 Passagiere der "Mein Schiff 5" seien inzwischen in einem Flugzeug auf dem Weg nach Frankfurt, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur.
Die Gäste seien mit einem Airbus A380 der Qatar Airways von Doha, der Hauptstadt von Katar, gestartet und sollten am Abend gegen 18.35 Uhr in Frankfurt am Main landen. Ein Teil der Crew sei ebenfalls an Bord. "Somit haben wir jetzt alle Gäste von den Schiffen runter", sagte der Sprecher.
Die Passagiere der "Mein Schiff 4", die ebenfalls in der Region lag, seien bereits vor einigen Tagen nach Deutschland zurückgebracht worden. Beide Schiffe haben zusammen Platz für gut 5.000 Passagiere./kge/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 6,794 auf Tradegate (12. März 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -10,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,06 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +34,73 %/+34,73 % bedeutet.
man sollte aber auch nicht die augen verschliessen vor:
Operative Katastrophe für TUI
- Zwei Kreuzfahrtschiffe (Mein Schiff 4 in Abu Dhabi, Mein Schiff 5 in Doha) sitzen fest – Tausende Passagiere betroffen.
- Rund 30.000 deutsche Urlauber (TUI-Kunden) gestrandet (Dubai, VAE, Katar etc.).
- TUI muss teure Rückholaktionen starten (Sonderflüge mit Emirates/Qatar), Hotels verlängern, Stornierungen abwickeln.
- Alle Reisen in betroffene Regionen (Israel, VAE, Katar, Bahrain etc.) bis mind. 8. März gestoppt/abgesagt. → Hohe Kosten + Imageschaden.
Kritik an TUI-Management & Vorsorge
- Massive Vorwürfe in Medien & Foren: Warum hat TUI nicht früher Reisen in die Golfregion abgesagt (wie z. B. AIDA)?
- Streit mit Politik (Außenminister Wadephul vs. CEO Ebel): Gab es ausreichende Reisewarnungen? TUI sagt „nein, nur für Israel“, Kritiker: „Kriegsschiffe und Eskalation waren Warnung genug!“
- Vorwurf: Profit vor Sicherheit – TUI habe Warnsignale ignoriert, um Buchungen nicht zu verlieren.
Weitere strukturelle Kritikpunkte
- Hedgefonds-Short-Positionen massiv erhöht (D. E. Shaw, Marshall Wace etc.) → Spekulation auf weiteren Fall.
- Geopolitische Sensibilität extrem hoch: Jede Eskalation trifft TUI sofort (Ölpreise steigen → Kerosin teurer, Nachfrage sinkt).
- Langfristig: Branche-Kritik an Klimabilanz, Overtourism und mangelnder Krisenprävention bleibt bestehen – wird durch aktuelle Krise noch verstärkt.
- Buchungen für Sommer 2026 robust, aber spätere Buchungskurve + Unsicherheit dämpfen Optimismus.
Zusammengefasst – kritische Sicht: TUI wirkt derzeit sehr verwundbar. Die ITB-Bilanz (optimistisch, Europa-Fokus) wird von der Realität (Krieg, Stranded Passagiere, Aktien-Crash) überrollt. Viele sehen TUI als „Geopolitik-Opfer Nr. 1“ in der Branche – operative & finanzielle Belastung hoch, Image angekratzt, Short-Spekulanten greifen an. CEO Ebel versucht, ruhig & handlungsfähig zu wirken (Rückholaktionen, Umleitung nach sicheren Zielen), aber die Kritik an Vorsorge & Timing ist laut.