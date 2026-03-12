Letzte Kreuzfahrtgäste aus Nahost auf dem Weg zurück

Die Passagiere der "Mein Schiff 4", die ebenfalls in der Region lag, seien bereits vor einigen Tagen nach Deutschland zurückgebracht worden. Beide Schiffe haben zusammen Platz für gut 5.000 Passagiere./kge/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 6,794 auf Tradegate (12. März 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -10,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,06 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +34,73 %/+34,73 % bedeutet.