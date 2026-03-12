UBS stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison von Europas Banken für das erste Quartal dürfte unsichere Konjunkturaussichten zeigen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Mit nennenswerten Änderungen an seinen Schätzungen im Zuge der Nahost-Eskalation rechnet er aber nicht. Die Kreditqualität bleibe hoch. Gut für die Banken sei das geringere Zinssenkungsrisiko, auch wenn die Europäische Zentralbank wohl den Leitzins nicht nach oben schreiben dürfte./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 87,13EUR auf Tradegate (12. März 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 109

Kursziel alt: 109

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



