BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Charles Pitman-King schaute am Donnerstag voraus auf den Kapitalmarkttag des Pharma- und Laborausrüsters, auf dem der neue Konzernchef Michael Grosse wohl seine Vorstellungen für den Rest des Jahrzehnts aufzeigen dürfte. Kurzfristig seien die Chancen auf steigende Schätzungen begrenzt, da mit einem dosierten Ausblick zu rechnen sei./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 222,4EUR auf Tradegate (12. März 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

