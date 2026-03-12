    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Droht Kupfer ein Preisbeben?

    Kupferpreis massiv unter Druck: Diese Warnsignale verunsichern Anleger jetzt

    Kupfer konnte zuletzt keine Akzente auf der Oberseite setzen. Warnsignale verunsichern Anleger und Investoren zudem. Ist die Fortsetzung der Kupferpreisrallye in Gefahr? Droht Kupfer ein neues Preisbeben?

    Aktuelle Kupferpreisentwicklung - Im Schatten von Brent Öl und WTI Öl 

    Die eskalierenden Preise für Brent Öl und WTI Öl ziehen die Aufmerksamkeit von Investoren und Anlegern in diesen Tagen auf sich. Dabei sollte man nicht zuletzt die Edel- und Industriemetalle in der aktuellen Phase im Auge behalten, rumort es doch gerade hier mächtig. Der Goldpreis setzt die 5.200 US-Dollar unter Druck. Jederzeit könnte die imposante Goldpreisrallye ihre Fortsetzung finden. Und auch Silber ist aussichtsreicher, als es die aktuelle Preisentwicklung vermuten lässt. Besondere Spannung verspricht hingegen die derzeitige Kupferpreisentwicklung. Hier mehren sich die Warnsignale. Das schürt unter Anlegern und Investoren Verunsicherung. Steht Kupfer womöglich ein Preisdebakel ins Haus?

    Kupfer-Lagerbestände an der LME auf Mehrmonats-Hoch – Fehlen Käufer?

    Die Entwicklung der Kupferlagerbestände sendet ein klares Warnsignal. So begannen bereits im Sommer 2025 die Lagerbestände von Kupfer an der LME leicht anzusteigen. Danach ging die Entwicklung in eine ruhige Seitwärtsbewegung über. Die Bestände spielten sich auf einem moderaten Niveau ein. Seit Januar dieses Jahres steigen die Kupferbestände jedoch rasant an. Mittlerweile ist ein Niveau erreicht, das man zuletzt Ende 2024 beobachten konnte. Die steigenden Lagerbestände deuten auf ein aktuelles Überangebot am Kupfermarkt hin. Anders ausgedrückt: Die Nachfrageseite schwächelt derzeit ein wenig. Noch ist das Ganze jedoch nur als temporäre Nachfrageschwäche einzuordnen. Auf lange Sicht gibt es bislang keinen Anlass, von der Erwartung eines Nachfragebooms und damit einhergehend von einem sich einstellenden Defizit abzurücken. 

    Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Industriemetalls machen Kupfer bekanntlich unentbehrlich – egal ob es dabei um Zukunftstechnologien oder KI-Rechenzentren geht. Die Pläne großer Tech-Konzerne, wie Microsoft, Amazon, Meta oder Dax-Unternehmen Deutsche Telekom etc. verschlingen Unmengen von Kupfer und dürften die Kupfernachfrage in den kommenden Jahren kräftig ankurbeln. Hingegen zeigte sich die Angebotsseite zuletzt überaus fragil. Stellvertretend sei auf die Probleme von Freeport-McMoRan auf seiner Grasberg-Mine verwiesen. 

    Fazit – Droht Kupfer ein Preisbeben?

    Salopp könnte man die Situation am Kupfermarkt vielleicht so zusammenfassen: Kurzfristig könnte es wacklig werden, mittel- bis langfristig besteht für den Kupferpreis jedoch Explosionsgefahr. Die aktuelle Preisschwäche mag vor dem Hintergrund der vermeintlichen Warnsignale (hierzu muss auch die aktuell leichte Erholung des US-Dollars gezählt werden) verunsichern, doch auf mittlere und lange Sicht ist unverändert das bullische Szenario mit Kupferpreisen (COMEX) von 6,5 US-Dollar bis 7,0 US-Dollar zu präferieren. Wie bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle herausgearbeitet, ist die zentrale Unterstützung aktuell in den Preisbereich von 5,5 US-Dollar zu verorten.

    Kurzum: Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals, Ivanhoe Mines oder aber Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. stellen unverändert eine exzellente Alternative zu den hochbewerteten Technologie-Aktien dar.  

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

