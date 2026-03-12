    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDollar General Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Dollar General Corporation

    Dollar General Corporation Aktie mit Kurssturz -7,38 % - 12.03.2026

    Am 12.03.2026 ist die Dollar General Corporation Aktie, bisher, um -7,38 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dollar General Corporation Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Dollar General bietet erschwingliche Produkte in über 17.000 US-Filialen an, konkurriert mit Walmart und Dollar Tree und punktet durch strategische Standorte und günstige Preise.

    Dollar General Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Dollar General Corporation Aktie. Mit einer Performance von -7,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Dollar General Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,38 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl die Dollar General Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,28 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Dollar General Corporation Aktie damit um -14,48 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,30 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

    Dollar General Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,48 %
    1 Monat -10,22 %
    3 Monate +10,28 %
    1 Jahr +73,17 %

    Informationen zur Dollar General Corporation Aktie

    Es gibt 220 Mio. Dollar General Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,46 Mrd.EUR € wert.

    Dollar General Corporation Reports Strong Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results


    Dollar General Corporation (NYSE: DG) today reported financial results for its fourth quarter (13 weeks) and fiscal year (52 weeks) ended January 30, 2026 (“fiscal 2025”). Fourth Quarter Net Sales Increased 5.9% to $10.9 Billion; Fiscal Year Net …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Dollar General Corporation

    TJX Companies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,13 %.

    Dollar General Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dollar General Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar General Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dollar General Corporation

    -4,57 %
    -11,97 %
    -8,81 %
    +10,67 %
    +70,08 %
    -39,12 %
    -21,96 %
    +62,24 %
    +679,04 %
    ISIN:US2566771059WKN:A0YEES



