    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGCC SAB de CV AktievorwärtsNachrichten zu GCC SAB de CV
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nahda Capital Partners beantragt die Registrierung des ersten Private-Equity-Fonds im Abu Dhabi Global Market

    Nahda Capital Partners beantragt die Registrierung des ersten Private-Equity-Fonds im Abu Dhabi Global Market

    Der Name steht für den langfristigen Anspruch des Unternehmens, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und die Entwicklung der regionalen Realwirtschaft zu fördern – mit besonderem Fokus auf der Unterstützung lokaler Gründer, Familien und Institutionen.

    DUBAI, VAE, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Nahda Capital Partners, eine neu gegründete Private-Equity-Plattform mit Hauptsitz im Abu Dhabi Global Market (ADGM), der Finanzfreizone im Herzen von Abu Dhabi, hat diese Woche die Registrierung ihres ersten Private-Equity-Fonds beantragt und bereitet sich auf die Aufnahme von Investitionstätigkeiten in den Ländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC) vor.

    „Nahda" steht im Arabischen für eine Renaissance, eine Erneuerung und ein Wiederaufleben. Das Unternehmen wählte den Namen, um seine langfristige Mission widerzuspiegeln, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und zur Entwicklung der Realwirtschaft in der Region beizutragen, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung lokaler Gründer, Familien und Institutionen liegt.

    Nahda Capital Partners wird von Iñigo de Luna, Gründer und Managing Partner, geleitet und baut eine kontrollorientierte Private-Equity-Strategie für das mittlere Marktsegment auf, die sich in erster Linie auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und die Länder des GCC konzentriert. Das Unternehmen wird sich an stabile gründergeführte und familiengeführte Unternehmen wenden, die von strukturellem regionalem Wachstum und zunehmender Institutionalisierung profitieren, insbesondere an Unternehmen, die einen Generationswechsel durchlaufen oder institutionelles Kapital und operative Unterstützung suchen, um ihre nächste Expansionsphase in den GCC-Ländern zu beschleunigen.

    Die Gründungspartner verfügen über umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investmentbanking und können auf eine Erfolgsbilanz verweisen, die über mehrere Konjunkturzyklen hinweg eine Brutto-IRR von rund 36 % aufweist.

    Zu den wichtigsten Aspekten der Strategie gehören ein Mehrheitsinvestitionsansatz in Partnerschaft mit Gründern und Familiengesellschaftern sowie ein operatives Wertschöpfungsmodell, das sich auf die Professionalisierung, die Verbesserung der betrieblichen Abläufe, die Stärkung der Unternehmensführung und eine selektive Buy-and-Build-Expansion konzentriert.

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nahda Capital Partners beantragt die Registrierung des ersten Private-Equity-Fonds im Abu Dhabi Global Market Der Name steht für den langfristigen Anspruch des Unternehmens, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und die Entwicklung der regionalen Realwirtschaft zu fördern – mit besonderem Fokus auf der Unterstützung lokaler Gründer, Familien und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     