Nahda Capital Partners beantragt die Registrierung des ersten Private-Equity-Fonds im Abu Dhabi Global Market

DUBAI, VAE, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Nahda Capital Partners, eine neu gegründete Private-Equity-Plattform mit Hauptsitz im Abu Dhabi Global Market (ADGM), der Finanzfreizone im Herzen von Abu Dhabi, hat diese Woche die Registrierung ihres ersten Private-Equity-Fonds beantragt und bereitet sich auf die Aufnahme von Investitionstätigkeiten in den Ländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC) vor.

„Nahda" steht im Arabischen für eine Renaissance, eine Erneuerung und ein Wiederaufleben. Das Unternehmen wählte den Namen, um seine langfristige Mission widerzuspiegeln, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und zur Entwicklung der Realwirtschaft in der Region beizutragen, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung lokaler Gründer, Familien und Institutionen liegt.

Nahda Capital Partners wird von Iñigo de Luna, Gründer und Managing Partner, geleitet und baut eine kontrollorientierte Private-Equity-Strategie für das mittlere Marktsegment auf, die sich in erster Linie auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und die Länder des GCC konzentriert. Das Unternehmen wird sich an stabile gründergeführte und familiengeführte Unternehmen wenden, die von strukturellem regionalem Wachstum und zunehmender Institutionalisierung profitieren, insbesondere an Unternehmen, die einen Generationswechsel durchlaufen oder institutionelles Kapital und operative Unterstützung suchen, um ihre nächste Expansionsphase in den GCC-Ländern zu beschleunigen.

Die Gründungspartner verfügen über umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Investmentbanking und können auf eine Erfolgsbilanz verweisen, die über mehrere Konjunkturzyklen hinweg eine Brutto-IRR von rund 36 % aufweist.

Zu den wichtigsten Aspekten der Strategie gehören ein Mehrheitsinvestitionsansatz in Partnerschaft mit Gründern und Familiengesellschaftern sowie ein operatives Wertschöpfungsmodell, das sich auf die Professionalisierung, die Verbesserung der betrieblichen Abläufe, die Stärkung der Unternehmensführung und eine selektive Buy-and-Build-Expansion konzentriert.