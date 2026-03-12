    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/CNY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/CNY

    Der Drache schweigt

    1713 Aufrufe 1713 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum schweigt China zur US-Übernahme seiner Energiequellen?

    Peking hält sich in der aktuellen Weltlage auffallend zurück – selbst angesichts wegbrechender Öllieferungen. Ist das geopolitische Not oder steckt mehr dahinter?

    Für Sie zusammengefasst
    Der Drache schweigt - Warum schweigt China zur US-Übernahme seiner Energiequellen?
    Foto: wO-DALL·E

    Wer die moderne chinesische Außenpolitik verstehen will, greift oft zu aktuellen Wirtschaftsdaten, aber vielleicht liegt der Schlüssel viel tiefer vergraben. Während westliche Hauptstädte mit Sanktionen, Waffenlieferungen und lautstarken Verurteilungen auf globale Krisen reagieren, herrscht in Peking eine Stille, die viele Beobachter als Schwäche deuten. Doch bei genauerer Betrachtung offenbart sich eine "Strategie der Geduld".

    Der Sieg ohne Schlacht: Die Erschöpfung der anderen

    "Den Widerstand des Feindes ohne Kampf zu brechen, ist die höchste Kunst", schrieb der chinesische General Sun Tzu vor rund 2.500 Jahren in seiner "Kunst des Krieges". Das oberste Ziel ist dabei die Vermeidung des direkten Kampfes. Ein Sieg sollte ohne kostspielige und aufreibende Schlachten erreicht werden, indem der Gegner zermürbt wird, bis er schließlich aufgibt. In der aktuellen Geopolitik bedeutet das: China schaut zu.

    Indem Peking sich nicht aktiv in die Konflikte im Nahen Osten, in Südamerika oder Osteuropa hineinziehen lässt, vermeidet es die enorme Ressourcenbindung, mit der der Westen aktuell kämpft. China spart seine Kräfte – militärisch wie finanziell – während die Konkurrenz sich in Zermürbungskriegen und diplomatischen Sackgassen aufreibt. Die Zurückhaltung ist kein Desinteresse, sondern eine Form der passiven Machtausübung.

    Die Taktik der Unsichtbarkeit

    Sun Tzu rät dazu, die eigenen Pläne "dunkel und undurchdringlich wie die Nacht" zu halten. Chinas Wortkargheit gegenüber dem Verlust wichtiger Öllieferanten aus sanktionierten Staaten wie Venezuela und Iran passt exakt in dieses Muster. Gleichzeitig werden die eigenen Ziele ohne viel Getöse im Hintergrund vorangetrieben. Das zeigt die Handelspolitik des Landes – Stichwort Seidenstraße – wie auch die unscheinbare Strategie zur Stärkung des Yuan mit dem Ziel, den US-Dollar als Leitwährung zu verdrängen.

    Würde China lautstark gegen das US-Vorgehen protestieren, gäbe es dem Westen eine klare Zielscheibe für wirtschaftliche Gegenmaßnahmen. Stattdessen diversifiziert Peking seine Energieimporte im Stillen. Massive Investitionen in erneuerbare Energien und diskrete Deals mit Russland sind die "Wasser-Strategie" der Moderne: Man fließt um das Hindernis der Sanktionen herum, statt frontal dagegen anzurennen.

    Die Kehrseite der Medaille

    Das ist allerdings nur eine Seite der Medaille, die andere zeigt, dass China derzeit kaum eine andere Wahl hat, als zuzusehen. Es geht hier auch um eine "Kunst des Überlebens".

    1. Die brüchige Basis: Sun Tzu warnt davor, in die Ferne zu ziehen, wenn das eigene Haus nicht bestellt ist. China kämpft nach wie vor mit einer schweren Immobilienkrise, einer massiven Verschuldung der Provinzen und einer schrumpfenden Bevölkerung. Ein aggressives Auftreten auf der Weltbühne könnte Sanktionen provozieren, die der heimischen Wirtschaft empfindlich schaden würden.

    2. Abhängigkeiten: Trotz aller Rhetorik von Autarkie bleibt China vom Zugang zu westlichen Märkten und Technologien abhängig. Ein offener Bruch wegen Venezuela oder dem Iran stünde in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

    Fazit: Das lange Spiel

    Peking folgt heute einer hybriden Logik. Zum einen lässt man den Gegnern den Vortritt auf dem Schlachtfeld der Schlagzeilen, während man gleichzeitig im Hintergrund die wirtschaftlichen Abhängigkeiten der Zukunft zementiert. Die Zurückhaltung mag wie Passivität wirken, ist jedoch hocheffizient. Sollen die USA doch mit den immensen Kosten für den Iran-Krieg und die Besetzung Venezuelas ihren Schuldenberg weiter hochtreiben. Bald könnte er nicht mehr finanzierbar sein. Und dann ist der Moment für den Drachen gekommen, sein Schweigen zu brechen.

    In der Welt von Sun Tzu gewinnt nicht derjenige, der am lautesten brüllt, sondern derjenige, der ruhig wartet, bis der Gegner über seine eigenen Füße stolpert.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Drache schweigt Warum schweigt China zur US-Übernahme seiner Energiequellen? Peking hält sich in der aktuellen Weltlage auffallend zurück – selbst angesichts wegbrechender Öllieferungen. Ist das schlichtweg geopolitische Not oder steckt mehr dahinter?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     