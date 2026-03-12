Validierung, Erweiterung und Anwendung von KI in der Radiologie in großem Maßstab

SHANGHAI, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der ECR 2026 präsentierte United Imaging Intelligence (UII) unter dem Motto „Rays of Knowledge" eine umfassende Palette bahnbrechender KI-Lösungen und zeigte, wie radiologisches Fachwissen einen echten Mehrwert liefert, wenn es klinisch validiert, technologisch skaliert und in der täglichen Versorgung angewendet wird.

Mit 30 CE-zertifizierten medizinischen KI-Anwendungen hat Ull eines der umfassendsten KI-gesteuerten Portfolios auf dem europäischen Markt aufgebaut und damit seine hohe technologische Bereitschaft für die Integration in die klinische Praxis unter Beweis gestellt.

Auf der ECR 2026 wurden diese Lösungen über das uAI Clinical Portal (uCP) vorgestellt, eine einheitliche Plattform mit mehr als 60 KI-Anwendungen. Das Portfolio umfasst mehrere Bildgebungsverfahren und wichtige Krankheitsbereiche, darunter Neuroradiologie, Kardiologie, Onkologie und mehr.

Spezialisten aus Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika lobten die umfassende Abdeckung des Portfolios, bezeichneten es als „wirklich umfassend" und hoben seine Einzigartigkeit als All-in-One-KI-Lösung hervor, die Ärzte in ihrer täglichen Praxis sinnvoll unterstützt.

Diese starke regulatorische Grundlage in Verbindung mit der bewährten klinischen Anwendbarkeit unterstreicht das Engagement von UII, weltweit konforme und skalierbare intelligente Gesundheitslösungen anzubieten.

Erweiterung des radiologischen Wissens durch medizinische Grundmodelle und KI-Agenten

Aufbauend auf diesem validierten radiologischen Wissen stellte UII seine uAI NEXUS Medical Foundation Model Suite vor, die Bild, Sprache, Sprache und Video abdeckt. Im Kern wandelt das medizinische Großbildmodell, das auf der Grundlage von Millionen von Bilddatensätzen trainiert und durch den Einsatz in der Praxis verfeinert wurde, Fachwissen in skalierbare KI-Fähigkeiten um. Auf der Grundlage dieser multimodalen Basismodelle bringen die medizinischen KI-Agenten von UII fortschrittliche Schlussfolgerungen direkt in klinische Arbeitsabläufe ein.