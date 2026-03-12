JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Margen seien robust und die Auftragslage entwickele sich dynamisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei von Zurückhaltung geprägt./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 43,12EUR auf Tradegate (12. März 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,00 € , was eine Steigerung von +9,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer