JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Margen seien robust und die Auftragslage entwickele sich dynamisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei von Zurückhaltung geprägt./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 43,12EUR auf Tradegate (12. März 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
