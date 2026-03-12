Börsenstart USA - 12.03. - US Tech 100 schwach -1,26 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.835,79 PKT und fällt um -1,10 %.

Top-Werte: Salesforce +4,41 %, Chevron Corporation +2,35 %, Travelers Companies +1,66 %, Coca-Cola +0,94 %, Visa (A) +0,90 %

Flop-Werte: 3M -3,61 %, Boeing -3,01 %, Goldman Sachs Group -2,84 %, Caterpillar -2,78 %, Nike (B) -1,76 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 24.611,77 PKT und fällt um -1,26 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +3,30 %, Palo Alto Networks +2,58 %, Workday (A) +2,56 %, Intuit +2,46 %, Palantir +2,44 %

Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -5,55 %, MercadoLibre -5,50 %, Micron Technology -4,05 %, Applied Materials -3,83 %, Lam Research -3,74 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.695,19 PKT und fällt um -1,02 %.

Top-Werte: CF Industries Holdings +9,70 %, Dow +7,59 %, Lyondellbasell Industries +5,60 %, Occidental Petroleum +5,28 %, The Mosaic +5,07 %

Flop-Werte: Qnity Electronics -7,73 %, GE Aerospace -5,70 %, Baker Hughes Company Registered (A) -5,55 %, Dollar General Corporation -5,34 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -5,09 %