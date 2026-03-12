Börsen Start Update
Börsenstart USA - 12.03. - US Tech 100 schwach -1,26 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.835,79 PKT und fällt um -1,10 %.
Top-Werte: Salesforce +4,41 %, Chevron Corporation +2,35 %, Travelers Companies +1,66 %, Coca-Cola +0,94 %, Visa (A) +0,90 %
Flop-Werte: 3M -3,61 %, Boeing -3,01 %, Goldman Sachs Group -2,84 %, Caterpillar -2,78 %, Nike (B) -1,76 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 24.611,77 PKT und fällt um -1,26 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +3,30 %, Palo Alto Networks +2,58 %, Workday (A) +2,56 %, Intuit +2,46 %, Palantir +2,44 %
Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -5,55 %, MercadoLibre -5,50 %, Micron Technology -4,05 %, Applied Materials -3,83 %, Lam Research -3,74 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.695,19 PKT und fällt um -1,02 %.
Top-Werte: CF Industries Holdings +9,70 %, Dow +7,59 %, Lyondellbasell Industries +5,60 %, Occidental Petroleum +5,28 %, The Mosaic +5,07 %
Flop-Werte: Qnity Electronics -7,73 %, GE Aerospace -5,70 %, Baker Hughes Company Registered (A) -5,55 %, Dollar General Corporation -5,34 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -5,09 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.