CF Industries Holdings Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 12.03.2026

Mit einer Performance von +9,70 % konnte die CF Industries Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CF Industries Holdings Aktie. Nach einem Plus von +11,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 115,61€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

CF Industries Holdings ist ein führender Hersteller von Stickstoffdüngemitteln wie Ammoniak und Harnstoff, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und konkurriert mit Firmen wie Nutrien und Yara International. Seine Alleinstellungsmerkmale sind effiziente Produktionsprozesse und strategisch günstige Standorte.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei CF Industries Holdings einen Gewinn von +71,37 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +28,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CF Industries Holdings einen Anstieg von +75,80 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,02 % geändert.

CF Industries Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,57 % 1 Monat +41,70 % 3 Monate +71,37 % 1 Jahr +64,24 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Es gibt 156 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,00 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Yara International, The Mosaic und Co.

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,18 %. The Mosaic notiert im Plus, mit +6,73 %. K+S notiert im Plus, mit +14,69 %. Nutrien legt um +6,32 % zu

CF Industries Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.