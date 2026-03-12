DAX, Himax Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Himax Technologies
|+23,90 %
|Halbleiter
|🥈
|Firefly Aerospace Incorporation
|+16,29 %
|Luftfahrt und Raumfahrt
|🥉
|K+S
|+14,69 %
|Chemie
|🟥
|Iperionx
|-13,88 %
|Rohstoffe
|🟥
|MFE-MEDIAFOREUROPE Registered (A)
|-15,19 %
|Printmedien
|🟥
|Turk Telekomunikasyon
|-18,01 %
|Telekommunikation
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Battalion Oil Corporation
|Öl/Gas
|🥈
|Ballard Power Systems
|Erneuerbare Energien
|🥉
|Zalando
|Einzelhandel
|TUI
|Hotels/Tourismus
|Kuros Biosciences
|Biotechnologie
|ThyssenKrupp
|Stahl und Bergbau
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|305
|-
|🥈
|BioNTech
|87
|Biotechnologie
|🥉
|Almonty Industries
|73
|Rohstoffe
|Gerresheimer
|64
|Gesundheitswesen
|Evotec
|60
|Biotechnologie
|Silber
|46
|Rohstoffe
Himax Technologies
Wochenperformance: +68,18 %
Platz 1
Firefly Aerospace Incorporation
Wochenperformance: +13,51 %
Platz 2
K+S
Wochenperformance: +20,44 %
Platz 3
Iperionx
Wochenperformance: -11,41 %
Platz 4
MFE-MEDIAFOREUROPE Registered (A)
Wochenperformance: -18,93 %
Platz 5
Turk Telekomunikasyon
Wochenperformance: +0,54 %
Platz 6
Battalion Oil Corporation
Wochenperformance: +22,00 %
Platz 7
Ballard Power Systems
Wochenperformance: +15,23 %
Platz 8
Zalando
Wochenperformance: +16,09 %
Platz 9
TUI
Wochenperformance: -11,31 %
Platz 10
Kuros Biosciences
Wochenperformance: +2,64 %
Platz 11
ThyssenKrupp
Wochenperformance: -17,36 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -3,05 %
Platz 13
BioNTech
Wochenperformance: -14,40 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: +14,34 %
Platz 15
Gerresheimer
Wochenperformance: +9,09 %
Platz 16
Evotec
Wochenperformance: -23,36 %
Platz 17
Silber
Wochenperformance: +2,59 %
Platz 18
