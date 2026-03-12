    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank senkt Freenet auf 'Halten' und fairen Wert auf 29 Euro

    • DZ Bank stuft Freenet 2025 herab, Fairw 34→29€.
    • Vorl. Zahlen & 2026-Ausblick unter Erwartungen
    • Rekord-Dividende 2025; Mindestdiv. stützt Kurs
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Freenet von nach Zahlen für 2025 "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 34 auf 29 Euro gesenkt. Die vorläufigen Zahlen und der Ausblick auf 2026 seien unter den Markterwartungen geblieben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der auf Rekordniveau liegende Dividendenvorschlag für 2025 und die darüber hinaus in Aussicht gestellte Mindestdividende sollten den Aktienkurs nach unten absichern./rob/bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 27,22 auf Tradegate (12. März 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -8,02 %/+32,45 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 29 Euro

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um UBS-Kurziel-Senkung auf rund 25,50 € und Analystenkritik, mögliche Dividendenrally vor Auszahlung, Übernahme- und Spekulationsszenarien (freenet als Käufer nach Mobilezone-Deal sowie externe Interessenten), Einschätzungen, dass Managementprognosen bewusst konservativ sind, sowie Folgen für Bewertung und kurzfristige Kursentwicklung (Diskussion um 28–30+ €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
