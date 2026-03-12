DZ Bank senkt Freenet auf 'Halten' und fairen Wert auf 29 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 27,22 auf Tradegate (12. März 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,72 %.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Mrd..

freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -8,02 %/+32,45 % bedeutet.