Transfercoup
Kellermann wird Sportdirektor der BVB-Frauen
- Kellermann wird BVB-Sportdirektor bis 06/29...
- Erfolge: 7 Meister, 11 Pokale, 2 CL-Titel 2013
- Überraschender Wechsel: Drittligist, Aufstieg!!
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat zur neuen Saison überraschend Ralf Kellermann als Sportdirektor für die derzeit drittklassigen Fußballerinnen verpflichtet. Der 57-Jährige unterschrieb beim Revierclub einen Vertrag bis Juni 2029. Kellermann ist bis Saisonende noch Frauenfußball-Direktor beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.
"Mit Ralf Kellermann gewinnen wir einen absoluten Fachmann für uns, der den Frauenfußball bei Borussia Dortmund mit seiner Expertise und seiner Erfahrung auf ein neues Level heben wird", sagte Carsten Cramer, Sprecher der BVB-Geschäftsführung.
Große Titelsammlung beim VfL Wolfsburg
Kellermann arbeitet seit 2008 beim VfL Wolfsburg als Trainer und sportlicher Leiter und gilt als Wegbereiter des Erfolgs beim niedersächsischen Club. In seiner Ära feierten die Wolfsburgerinnen ihre sieben Meisterschaften, gewannen elfmal den Pokal und holten zwei Champions-League-Titel. 2013 gelang ihnen sogar das Triple.
Große Lust auf Herausforderung
Seinen Abschied in Wolfsburg hatte er erst vor wenigen Wochen angekündigt. Spekuliert wurde, dass er zu einem anderen europäischen Top-Verein geht. Nun geht Kellermann zu einem Drittligisten in die Regionalliga West. Vor fünf Jahren ist der BVB mit einer ambitionierten Frauenmannschaft an den Start gegangen und feierte seither Aufstieg um Aufstieg. Das Ziel ist die Bundesliga. "Borussia Dortmund ist genau die Herausforderung, auf die ich eine große Lust verspüre", sagte Kellermann./kam/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,06 auf Tradegate (12. März 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 337,81 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +63,40 %/+63,40 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
warum muss man immer wieder seine völlig ahnungslosigkeit zur schau stellen...
DU machst Dir keine Freunde, aber wahrscheinlich brauchst Du keine....jedenfalls nicht in diesem Forum.
Das ist kein schöner Umgang von Dir mit uns....
Du verhälst dich wie ein Hund der umsich beißt.
Oder einfach mal objektiv und neutral solche Szenen bewerten!