    Kellermann wird Sportdirektor der BVB-Frauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kellermann wird BVB-Sportdirektor bis 06/29...
    • Erfolge: 7 Meister, 11 Pokale, 2 CL-Titel 2013
    • Überraschender Wechsel: Drittligist, Aufstieg!!
    Transfercoup - Kellermann wird Sportdirektor der BVB-Frauen
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat zur neuen Saison überraschend Ralf Kellermann als Sportdirektor für die derzeit drittklassigen Fußballerinnen verpflichtet. Der 57-Jährige unterschrieb beim Revierclub einen Vertrag bis Juni 2029. Kellermann ist bis Saisonende noch Frauenfußball-Direktor beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.

    "Mit Ralf Kellermann gewinnen wir einen absoluten Fachmann für uns, der den Frauenfußball bei Borussia Dortmund mit seiner Expertise und seiner Erfahrung auf ein neues Level heben wird", sagte Carsten Cramer, Sprecher der BVB-Geschäftsführung.

    Große Titelsammlung beim VfL Wolfsburg

    Kellermann arbeitet seit 2008 beim VfL Wolfsburg als Trainer und sportlicher Leiter und gilt als Wegbereiter des Erfolgs beim niedersächsischen Club. In seiner Ära feierten die Wolfsburgerinnen ihre sieben Meisterschaften, gewannen elfmal den Pokal und holten zwei Champions-League-Titel. 2013 gelang ihnen sogar das Triple.

    Große Lust auf Herausforderung

    Seinen Abschied in Wolfsburg hatte er erst vor wenigen Wochen angekündigt. Spekuliert wurde, dass er zu einem anderen europäischen Top-Verein geht. Nun geht Kellermann zu einem Drittligisten in die Regionalliga West. Vor fünf Jahren ist der BVB mit einer ambitionierten Frauenmannschaft an den Start gegangen und feierte seither Aufstieg um Aufstieg. Das Ziel ist die Bundesliga. "Borussia Dortmund ist genau die Herausforderung, auf die ich eine große Lust verspüre", sagte Kellermann./kam/DP/mis

    Borussia Dortmund

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,06 auf Tradegate (12. März 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 337,81 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +63,40 %/+63,40 % bedeutet.




