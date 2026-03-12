US-Firma übernimmt Solar-Technik von Meyer Burger

Mein persönliches Kursziel liegt bei





1,25 CHF,





das ist jedenfalls meine Verkaufsorder.





Wie komme ich zu dieser astronomischen Zahl? Ganz einfach, bei den aktuellen Kursen kann ich meinen Totalverlust in einzelnen Basis-Punkten differenzieren.

Also hab ich die Position mental abgeschrieben und setze meinen ganzen Optimismus auf diverse Möglichkeiten.





Im HJ 24 werden die Schulden mit 546 Mio CHF ausgewiesen. Laut SIX gibt es ca. 31,7 Mio Aktien. Um also einen Kurs von 1,25 rechtfertigen zu können, braucht

es eine verwertbare Masse von 586 Mio CHF.





Seit einem Jahr hört man nichts Positives, alles geht den Bach hinunter. Es gibt keinerlei werthaltige Assets, alles ist verpfändet oder verkauft.





Vor 2 Jahren war MB noch ein führendes Technologie-Unternehmen mit Produkten der Spitzenklasse. Und diese Technologie ist heute nichts mehr wert?





Im letzten vollständigen GB von 2023 werden Intangibles mit 3,2 Mio CHF (HJ24 nur noch 2,6 Mio CHF) ausgewiesen. Sie umfassen Technology (eigene Produkte und eigene Maschinen zu deren Erzeugung), Markenrechte, Software (leider keine Info ob in-house), Eigenleistungen, Firmenwerte und Sonstiges. Dem Bilanzansatz von 3,2 Mio (bzw. 2,6 Mio) steht ein Eingangswert (vor Abschreibungen) in Höhe von 495,5 Mio gegenüber. Mehr als 96% davon vernichtet?





Financial assets werden mit 25,1 bzw. aktueller mit 25,3 (!) Mio ausgewiesen. Dabei handelt sich mehrheitlich um die 19% Beteiligung in Oxford PV. OPV wurde zuletzt mit 180 Mio CHF bewertet (34,2 Mio Anteilswert). Im Konsolidierungskreis werden 100%-Töchter mit gewaltigen Eigenkapitalsummen angeführt (96 Mio EUR / 112 Mio EUR / 96 Mio EUR / 50 Mio EUR), knapp 330 Mio CHF.





Property, plant, equipment kommt auf 266,3 Mio (244,5 Mio), davon sind 166,6 Mio verpfändet. Der Eingangswert liegt bei 410,9 Mio und setzt sich aus 33,0 Mio (property), 14,5 Mio (equipment) und 249,8 Mio (machines) zusammen. Der Maschinenwert hat sich in den letzten Jahren verdoppelt,





Keine Ahnung wieviel Wert übrig geblieben ist. Wie im Forum bereits erwähnt, MB hatte einmal einen Börsen-Wert (also nur das Eigenkapital!) von 2,2 Mrd CHF vor weniger als 3 Jahren. Das davon nicht einmal 40 Mio CHF übrig geblieben sind, weniger als 1,8%, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht bei ordnungsgemäßer Geschäftsführung. Irgendwo schlummern bestimmt signifikante Werte, ein paar Möglichkeiten habe ich aufgezeigt. Die Frage ist nur, wer wird sie heben? Die Banken, sonstige interessierte und beteiligte Gruppen oder auch die (Klein)-Aktionäre.





Irgendjemand wird sich die IP, die Patente für Premium-Solar-Produkte und Produktionsmaschinen sichern.





1,8% liegen im Bereich von Messfehlern bzw. Bewertungsfehlern.





Vielleicht beginnen auch andere langsam das Spiel zu hinterfragen. In Amerika wären inzwischen mindestens 5 Rechtsanwaltskanzleien aktiv und sammelten Aktionärsvollmachten für ihre Klagen. Beyond meat ist schönes Beispiel dafür.





Auch hier in Europa wird möglicherweise der eine oder andere Rechtsanwalt seinen Bleistift spitzen und über ein Engagement nachdenken.





Jedenfalls, je weniger Gegenwehr es gibt, desto abgekarteter dürfte das Spiel sein.





Die Uhr tickt ...





bis zum 13ten Jänner 2026, wenigstens kein Freitag.





Die Ironie des Jahrhunderts wäre, wenn die Capiton AG, die 2006 MB an die Börse brachte, wieder einsteigt und MB von der Börse holt.





Das wären für heute genug Möglichkeiten und Wunschträume.















































