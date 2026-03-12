Verluste - Anleger scheuen wegen Iran-Krieg Risiken

Depotstrategie(n)









Guten Morgen zusammen!





Im Grunde hat sich an meiner Strategie der Depots kaum etwas geändert. Ich habe immer schon, insbesondere in meinem Zweitdepot und den Depots meiner Frau und Tochter das Hauptaugenmerk auf das Investieren in ETFs und Fonds gelegt - überwiegend auch ausschüttende, um auch hier die monatlichen Erträge Stück für Stück hochzuschrauben.

Dabei ist das Verhältnis zwischen meinem Aktiendepot und den ETF/Fonds-Anlagen eigentlich sehr ausgeglichen. Neben meinem Aktiendepot mit momentan insgesamt 24 verschiedenen Aktienbeteiligungen sind wir ab sofort in insgesamt 16 verschiedenen ETFs und Fonds investiert - davon 13 ausschüttender Natur und die zuletzt auch hier benannten Sparpläne auf die thesaurierenden ETFs (S&P500, Gerd Kommer ETF, Comdirect All World ETF). Dabei zeigen sich auch die Ausschüttungen gegenüber den Dividendenzahlungen sehr ausgeglichen. Für das Jahr 2026 stehen 81 geplante Dividendenzahlungen exakt auch 81 Ausschüttungen aus diesen ETFs und Fonds gegenüber (macht in Summe dann auch hübsche 162 Zahltage). Auch die Höhe der Erträge liegen hier nahe beieinander.

Die thesaurierenden ETFs nutze ich gelegentlich für Gewinnmitnahmen in Höhe von neuen Rekordständen oder nach starken Kursanstiegen, mit dem Ziel, diese verkauften Anteile irgendwann wieder günstiger (= nach Abzug von Kosten und Steuern) zurückzukaufen - auch wenn das manchmal Monate oder gar Jahre dauern kann oder vereinzelt ein günstiger Rückkauf gar nicht mehr möglich ist.

Gerade abseits des Aktiendepots möchte ich die Strukturen so einfach wie möglich halten und habe hier zudem den Kostenaspekt im Blick:

Gerade das Comdirect-Depot ist nicht gerade das günstigste und hier will ich zukünftige Kosten in jedem Fall vermeiden. Nachfolgend die drei Hauptgründe für meine Entscheidung zum Comdirect All World ETF-Sparplan:

Ich bin nicht bereit, quartalsweise eine Depotführungsgebühr in Höhe von 5,85 € (= 23,40 € p.a.) zu zahlen - zumindest nicht solange die vermeidbar ist Zudem möchte ich auch keinen Sparplan ausführen, wo je Ausführung 1,5 % Provision abgezogen werden (bei 100 € werden dann lediglich 98,50 € angelegt) - denn die Sparpläne gibt es bei der ING-Diba schließlich auch kostenlos Daher habe ich mich für den Comdirect All World ETF entschieden. Durch diesen Sparplan bleibt die Depotführung kostenlos und es fällt auch keine Provision an. Auch auf dem Papier klingt der ETF ähnlich dem von Gerd Kommer. Daher fühle ich mich mit dieser Anlage gut aufgehoben.





Mein Aktiendepot führe ich noch weiter und möchte dies auch noch ein paar Jahre weiter aufbauen - überwiegend die bestehenden Positionen weiter nachkaufen - da ich das Depot auf ca. 25 Positionen beschränkt halten möchte, um hier Aufwand und Übersichtlichkeit zu wahren.

Aber natürlich halte ich stets auch im Blick, wie und wo ich frisches Kapital zuschieße und wo es evtl. auch besser aufgehoben ist. Aktuell bleibt aber alles weiter wie gehabt. Und sobald wieder ein "Tausender" aufgefüllt ist, finde ich auch immer gleich wieder neue Nachkaufgelegenheiten - auch wenn es danach meist erstmals (weiter) bergab geht!

Daher erkenne ich mich bei der Anlagestrategie von @ auch direkt wieder. Meine Strategie beruht ja ebenfalls auf Buy&Hold und Verkäufe stehen hier auch nicht auf meinem Zettel, sofern es keine gravierenden Ereignisse (z. B. eine drohende Insolvenz, kompletter Vertrauensverlust ins Unternehmen o. ä. Fälle) gibt.





Ich werde die Entwicklungen aus meinem Aktiendepot somit auch weiterhin monatlich präsentieren. Die Pause mit meinem Januar-Update bleibt somit eine einmalige Angelegenheit. Wobei ich auch den benannten Eindruck von @ bestätigen muss. Auch hier im Thread scheint die Leselust und/oder die Wertschätzung von (halbwegs) sinnvollem Content abzunehmen - zumindest wenn man so die Rückmeldungen anhand des Daumensystems heranzieht.

Aber sei´s drum: Ich bleib am Ball und das Wichtigste für mich ist zudem, dass mein Fahrplan zur "Mission Börsenmillionär" weiterhin intakt und absolut im Soll ist!





Euch allen einen schönen Tag und natürlich weiterhin viel Erfolg in den momentan turbulenten Zeiten!