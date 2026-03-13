    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUber Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Uber Technologies

    Interessante Kooperation

    Mosaic und Rainbow Rare Earths – Entsteht ein neues Traumduo für Seltene Erden?

    Ein ungewöhnliches Projekt in Brasilien sorgt für Aufmerksamkeit: Mosaic und Rainbow Rare Earths wollen gemeinsam aus einem Industrieabfall wertvolle Metalle gewinnen. Eine spannende Investmentstory für Anleger?

    Der US-Konzern The Mosaic Company gehört zu den weltweit größten Produzenten von Phosphat- und Kalidüngemitteln. Das Unternehmen betreibt große Bergbau- und Verarbeitungsanlagen in Nord- und Südamerika und liefert wichtige Nährstoffe für die globale Landwirtschaft.

    In Brasilien ist Mosaic über seine Tochtergesellschaft Mosaic Fertilizantes einer der führenden Anbieter von Phosphatdüngern. Bei der Produktion fällt ein Nebenprodukt an: Phosphorgips. Genau dieser bisher kaum genutzte Abfall könnte nun zur Quelle strategischer Metalle werden.

    Hier kommt Rainbow Rare Earths ins Spiel

    Der britische Rohstoffentwickler hat sich auf die Gewinnung von Seltenen Erden spezialisiert. Bekannt wurde das Unternehmen durch sein Projekt Phalaborwa Rare Earth Project in Südafrika, bei dem ebenfalls Abfallmaterial aus der Phosphatproduktion verarbeitet wird.

    Rainbow setzt dabei auf eine Strategie, die sich zunehmend durchsetzt: Statt neue Minen zu erschließen, sollen wertvolle Metalle aus bereits vorhandenen industriellen Rückständen gewonnen werden.

    Der gemeinsame Plan in Brasilien

    Jetzt wollen beide Unternehmen ihre Kompetenzen bündeln. Im brasilianischen Uberaba planen Mosaic und Rainbow die Verarbeitung von Phosphorgips aus bestehenden Phosphatbetrieben. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung zeichnet ein vielversprechendes Bild.

    Vorgesehen ist die Verarbeitung von rund 2,7 Millionen Tonnen Phosphorgips pro Jahr. Daraus sollen jährlich etwa 1.900 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxid gewonnen werden, ergänzt um rund 600 Tonnen eines Konzentrats mit schweren Seltenen Erden wie Samarium, Europium und Gadolinium. Diese Metalle sind entscheidend für Hochleistungsmagnete, die unter anderem in Elektroautos, Windkraftanlagen und moderner Militärtechnik eingesetzt werden.

    Die wirtschaftliche Bewertung geht von einem jährlichen Umsatz von rund 319 Millionen US-Dollar aus. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen könnte bei etwa 217 Millionen Dollar liegen. Zunächst wollen die Partner eine Vor-Machbarkeitsstudie durchführen. Eine endgültige Machbarkeitsstudie ist bis Ende 2026 geplant. Sollte das Projekt anschließend grünes Licht erhalten, könnte der Bau der Anlage ab 2027 beginnen. Der Produktionsstart ist derzeit für das Jahr 2030 vorgesehen.

    Geplant ist zudem die Gründung eines gemeinsamen Betriebsunternehmens. Dabei würde Mosaic eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent halten, während Rainbow Rare Earths 49 Prozent übernehmen würde.

    Strategischer Ansatz mit Potenzial

    Das Projekt verfolgt einen Ansatz, der in der Rohstoffindustrie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Anstatt neue Minen zu entwickeln, sollen kritische Metalle aus bereits vorhandenen industriellen Rückständen gewonnen werden. Dadurch lassen sich viele Risiken klassischer Bergbauprojekte vermeiden, etwa hohe Explorationskosten oder langwierige Genehmigungsverfahren.

    Gleichzeitig könnten bestehende Produktionsstandorte erheblich an Wert gewinnen. Gerade für westliche Industrien gewinnt diese Strategie an Bedeutung, da viele Seltene Erden bislang aus China stammen und alternative Lieferketten zunehmend strategische Relevanz erhalten.

    Mein Tipp: Der Risiko-Geschmack entscheidet!

    Für Anleger eröffnet das Projekt zwei unterschiedliche Investmentansätze. Konservative Investoren können die Seltene-Erden-Fantasie über Mosaic spielen. Der etablierte Düngemittelkonzern verfügt bereits über ein stabiles Kerngeschäft, während das Rare-Earth-Projekt zusätzliches Wachstumspotenzial bieten könnte.

    Spekulativ orientierte Anleger setzen dagegen direkt auf Rainbow Rare Earths. Sollte das Projekt wie geplant umgesetzt werden, könnte sich das Unternehmen zu einem wichtigen Anbieter von Seltenen Erden außerhalb Chinas entwickeln. In diesem Fall hätte die Aktie deutliches Kurspotenzial.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

