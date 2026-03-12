    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    SpaceX vor dem IPO – hier erfahrt ihr es zuerst!

    SpaceX vor dem IPO? Einen Matcha-Latte umsonst? Rutscht Japan in den Staatsbankrott und: Lohnt es sich für Strategy weiter Bitcoin zu kaufen?

    wO auf TikTok - SpaceX vor dem IPO – hier erfahrt ihr es zuerst!
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Diese und andere Fragen, klären wir auf unserem neuen Kanal: denn die Redaktion von wallstreetOnline ist jetzt auf Tiktok.

    Die neuesten News aus unserer Redaktion gibt hier im absoluten Short-Format: So geht Börse und Trends verstehen im Turbo-Modus!

    Und: Während alle über einen Bitcoin-Crash reden, kauft Michael Saylor einfach weiter nach. Die Aktie steigt, der Kryptomarkt reagiert positiv. Aber nächste Woche könnte alles wieder kippen: Fed-Zinsentscheid. Bleibt Bitcoin bullish – oder kommt doch der Rücksetzer? #bitcoin #krypto #crypto #fed #börse #investieren #wO ♬ Originalton - wallstreetONLINE

    Oder wie sieht es mit der massiven Verschuldung Japans aus?

    @wo_wallstreetonline Japan vor dem Staatsbankrott? 💥 Mit einer wirtschaftlichen Zerreißprobe und einem schwachen Yen steht Japan vor einer der größten Herausforderungen der modernen Geschichte. 💸⏳ Was kommt als nächstes? Reformen oder Kollaps? 🤯 #Japan #Schulden #Wirtschaft #Finanzkrise #BoJ #Yen #Staatsbankrott #Investieren #Finanzen ♬ Originalton - wallstreetONLINE 

    Und wie man gratis die neuen Adidas Gazelle-Schuhe bekommt, erfährst du in diesem Video:

    @wo_wallstreetonline

    Gratis Adidas Gazelle durch Aktien? 👟📈 Fast – aber nicht ganz. 😅 Welche Marke sollen wir als nächstes testen? 👇 #aktien #dividende #börsetiktok #finanzen #investieren #geldanlage #adidas #gazelle #finanztipps #passiveseinkommen

    ♬ Originalton - wallstreetONLINE

    Also: Seid dabei, folgt dem brandneuen Kanal, mit dem ihr immer up-to-date die neuesten Nachrichten checken könnt: @wo_wallstreetonline! Die klarste Finanzstimme im Netz.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
    wO auf TikTok SpaceX vor dem IPO – hier erfahrt ihr es zuerst! SpaceX vor dem IPO? Einen Matcha-Latte umsonst? Rutscht Japan in den Staatsbankrott und: Lohnt es sich für Strategy weiter Bitcoin zu kaufen?
