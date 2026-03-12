    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMasterflex AktievorwärtsNachrichten zu Masterflex
    Masterflex: Solide Zahlen und neue Wachstumsimpulse

    Die Masterflex SE profitiert seit Jahren von einer klaren strategischen Ausrichtung auf spezialisierte industrielle Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert Hightech-Schlauch- und Verbindungssysteme unter anderem für Luftfahrt, Medizintechnik und Maschinenbau. Diese technologisch anspruchsvollen Nischen gelten als margenstark und bieten eine vergleichsweise stabile Nachfrage – ein Vorteil in einem zuletzt eher schwachen industriellen Umfeld.

    Entsprechend konnte Masterflex auch 2025 seinen Wachstumskurs fortsetzen. Nach vorläufigen Zahlen erhöhte sich der Umsatz um 4,6 Prozent auf 102,6 Mio. Euro, während das operative EBIT um 9,8 Prozent auf rund 14,0 Mio. Euro zulegte. Damit wurde bereits zum fünften Mal in Folge ein höheres operatives Ergebnis erzielt, zugleich kletterte die EBIT-Marge erstmals über 13 Prozent. Besonders dynamisch entwickelten sich die Aktivitäten in den USA sowie im Bereich Medizintechnik. Der konjunkturelle Gegenwind in Deutschland, der sich insbesondere im Maschinenbau bemerkbar machte, konnte dadurch weitgehend ausgeglichen werden.

    Perspektivisch arbeitet das Unternehmen an zusätzlichen Wachstumstreibern. Mit einem neuen Standort in Marokko sollen die Kapazitäten im Luftfahrtzuliefergeschäft deutlich ausgebaut werden. Zudem hat Masterflex im vergangenen Sommer den größten Einzelauftrag seiner Unternehmensgeschichte gewonnen, der ab 2027 jährlich rund 5 Mio. Euro zusätzlichen Umsatz generieren soll. Weitere Hinweise auf die Perspektiven dürfte der Ausblick für 2026 liefern, den Masterflex mit dem Geschäftsbericht Ende März veröffentlichen will.

    (aktien-globlal.de, erstellt 12.03.26, 16:27 Uhr, veröffentlicht 12.03.26, 16:33 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

     

    Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 13,95EUR auf Tradegate (12. März 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.




