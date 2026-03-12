Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zalando
Tagesperformance: +8,94 %
Platz 1
Performance 1M: +7,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich überwiegend bullischer Zalando-Sentiment. Rückkauf bis 300 Mio. EUR (~5% der Aktien); DZ Bank optimistisch (Kursziel 36 EUR). KI-Innovationen, Synergien mit ABOUT YOU und steigendes GMV stärken Fundamentaldaten. Kurs um 21–26 EUR; mittelfristig >30 EUR möglich. 14-Tage-Performance in Prozent wird nicht genannt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -7,05 %
Platz 2
Performance 1M: -20,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Auf dem wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein überwiegend skeptisches Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank: Kursverluste und Risiken rund um Privatkredite, mögliche Kapitalmaßnahmen und Boni dominieren die Diskussion. Fundamentale Daten: hartes Kernkapital ca. 52 Mrd €, Eigenkapital ca. 68,5 Mrd €, CET1 ca. 14,2%. Insgesamt eher negativ, auch vor dem Hintergrund US-Einflüsse.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 3
Performance 1M: -25,31 %
Commerzbank
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 4
Performance 1M: -9,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Commerzbank. In den letzten 14 Tagen gab es Abwärtsdruck, mit Diskussionen um 19€ als mögliches Tief (Pleite-Spekulation) und 38–40€ als potenzielles Kursziel bzw. Übernahme-Option. Finanzthemen: CET1 ca. 14% und ca. 68,5 Mrd. Eigenkapital; Basel II/III, Regulierung und Kreditrisiken werden genannt. Insgesamt überwiegend skeptisch, spekulativ und kursbewegungsorientiert.
Brenntag
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 5
Performance 1M: -20,58 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 6
Performance 1M: -4,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum Siemens Energy ist das Sentiment gemischt bis bullisch. Fundamentale Story bleibt stark: Megatrends, Netzausbau, Dekarbonisierung, KI-Rechenzentren. Großes Rückkaufprogramm (2 Mrd. EUR; bis zu 70 Mio Aktien) stärkt Gewinn je Aktie; STOXX Europe 50-Aufstieg erhöht Sichtbarkeit. BoA setzt Kursziel 220 EUR. Externes Risiko: Iran-Konflikt. Die 14-Tage-Performance wird in den Beiträgen nicht genannt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 7
Performance 1M: -5,28 %
Symrise
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 8
Performance 1M: -8,10 %
BASF
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 9
Performance 1M: -10,72 %
Airbus
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 10
Performance 1M: -6,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, teils technisches Sentiment: Bodenbildung wird in Beitrag 2 gesehen; Reboundpotenzial und relative Stärke werden in Beitrag 9 genannt; positive Analysen/Bewertungen (Bernstein-Outperform, Beitrag 8; Deutsche Bank Buy-Note, Beitrag 3) unterstützen Ausblick. Bodenabstieg wird nicht als endlos gesehen (Beitrag 5). EmotionalePostings (Beitrag 1/7) werden ignoriert; konkrete 14-Tage-Kurszahl fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Airbus eingestellt.
RWE
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 11
Performance 1M: +2,03 %
Continental
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 12
Performance 1M: -10,50 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 13
Performance 1M: +5,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Hannover Rueck
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Hannover Rück gemischt: Fundamentaldaten bleiben positiv: Nettogewinn ca. 2,6 Mrd EUR, ROE 21,4%. Dividende voraussichtlich 12,50 EUR (+39%), Dividende steigt laut Bilanz. Outlook 2026 bestätigt Gewinn von mindestens 2,7 Mrd EUR. Risiken: Iran-Konflikt belastet Rückversicherung; CAT-Bonds könnten Volatilität erhöhen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Siemens
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 14
Performance 1M: -11,48 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 15
Performance 1M: -9,00 %
Bayer
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 16
Performance 1M: -13,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt. Technisch wird ein Widerstand um 37–38,5 € diskutiert; ein Bruch über 38,5 € könnte neues Aufwärtsmomentum bringen. Fundamentale Signale sind positiv (JP Morgan belässt Bayer auf Overweight, Ziel 50 €). Macro-/Markt-Drücke bleiben schwer, Abwärtsrisiken bestehen. 14-Tage-Verlauf wird als unspektakulär beschrieben; konkrete Prozentzahl fehlt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 17
Performance 1M: +15,24 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 18
Performance 1M: +0,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anleger-Stimmung: Aktie steigt trotz schlechter Zahlen/Ölschock, fundamentale Kennzahlen belasten (Gewinnrückgang ca. 34%). Dividende bleibt im Fokus: Ex-Dividende 7.5., Auszahlung 11.5., voraussichtlich 1,90 €. Für 2026: Dividende ca. 1,68 €; Mindestdividende 1,90 €. Orderplus stärkt Optimismus für 2026. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
GEA Group
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 19
Performance 1M: -3,33 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 53,04%
|PUT: 46,96%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 6,08 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
