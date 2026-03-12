Devisen
Euro gibt erneut nach - Iran-Unsicherheit verschärft sich
- Euro fällt auf 1,1519 USD nach Ölanstieg heute
- Ölpreis steigt, Dollar stärkt, Märkte unsicher
- Krieg im Nahen Osten: Hormus-Blockade bleibt!!
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag an seine Vortagsverluste angeknüpft. Ein erneuter deutlicher Anstieg des Ölpreises sorgte an den Finanzmärkten für Unsicherheit und stärkte die Nachfrage nach der Krisenwährung US-Dollar.
Am Nachmittag sank die Gemeinschaftswährung um einen halben Cent auf 1,1519 Dollar. Vor Beginn der Krise hatte der Ölpreis noch über 1,18 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1547 (Mittwoch: 1,1581) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8660 (0,8634) Euro.
Ein Ende des Iran-Kriegs ist weiterhin nicht in Sicht. Belastet wird der Euro durch die gestiegenen Rohölpreise. Die USA sind eine Nettoexporteur an Rohöl. Die deutlich gestiegenen Ölpreise sind nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump sogar gut für die USA. "Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der größte Ölproduzent der Welt. Wenn also die Ölpreise steigen, verdienen wir viel Geld", teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Der Iran will die Blockade der Straße von Hormus für den Öltransport fortsetzen.
Es gibt derzeit keine Anzeichen für ein Ende des Kriegs. Die Angriffe beider Seiten halten unvermindert an und die Golfregion und der Libanon bleiben weiter unter Beschuss. Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer.
Die am Nachmittag in den USA veröffentlichen Konjunkturdaten bewegten den Devisenmarkt in diesem Umfeld nicht. So veränderte sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche kaum. Volkswirte hatten einen leichten Anstieg erwartet. "Vorerst dürften also Makrozahlen aus dem Februar für Wechselkurse keine Rolle spielen", kommentierte Michael Pfister, Devisenexperte bei der Commerzbank. "Entscheidend bleibt, wie sich die Öl- und Gaspreise entwickeln und wann der Krieg im Nahen Osten enden könnte."
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86243 (0,86363) britische Pfund, 183,43 (183,63) japanische Yen und 0,9028 (0,9031) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.118 Dollar. Das waren etwa 58 Dollar weniger als am Vortag./jsl/mis
EUR/USD Prognosen Update
Zum Wochenstart ist der Kurs aus der Vorwochenspanne nach unten ausgebrochen, was einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf darstellen dürfte. Nach Bruch der 1,16er-Marke könnte das Januarhoch stützen und sich am heutigen Mittwoch zunächst eine Stabilisierung abzeichnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1640
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1766 = Vorwochentief | 1,1830
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #10
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1813
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind direkt unter das Vorjahreshoch zurückgekommen. In der vergangenen Woche hat sich der Kurs jedoch in einer engen Handelsspanne an der 1,18er-Marke stabilisiert. Ein Ausbruch aus dieser Tradingrange dürfte zum Wochenstart am Montag einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf liefern. Mit Blick auf die weltpolitische Lage sind stärkere Bewegungen zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1740 bis 1,1830
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1834 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1766 = Vorwochentief | 1,1608 | 1,1575
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag herauskristallisieren, in welche Richtung das Währungspaar tendiert. Bei einem Erholungsversuch dürfte mit Widerstand zu rechnen sein, Wahrscheinlicher wäre jedoch ein Bruch unter das Vorwochentief, dem schwächere Notierungen in Richtung des 1,16er-Bereichs folgen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1790 bis 1,1860 alternativ 1,1690 bis 1,1780
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart notiert der Kurs unter dem Vorjahreshoch. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro nach volatilen Bewegungen weiter nachgeben und eher in Richtung der 1,15er-Marke tendieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1590 bis 1,1860
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde ein Bruch der 200-Tage-Linie weitere Schwäche nach sich ziehen und die bisherigen Jahresgewinne aufzehren. Sollte der Verkaufsdruck hingegen bereits an der 1,17er-Marke abgefangen werden, bliebe noch eine Fortsetzung der Seitwärtstendenz zu erwarten.
Mögliche Wochenspanne: 1,1440 bis 1,1710 alternativ 1,1690 bis 1,1810
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.