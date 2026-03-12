Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 1
Performance 1M: +29,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Der aktuelle Sender des wallstreetONLINE-Forums zeigt gemischte Sicht auf SUESS MicroTec. Beitrag 2 nennt hohe Stückzahlen als Hinweis auf mögliche gute News oder eine Übernahme. Beiträge 5/6 deuten Gewinnmitnahmen um 55–57 Euro an. Weitere Postings liefern Unsicherheit, jedoch keine konkreten fundamentalen oder technischen Details. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird aus den Beiträgen nicht eindeutig beziffert (Kein Prozentsatz genannt).
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 2
Performance 1M: -4,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT ist gemischt. Abwärtsimpulse (Beitrag 1) wechseln mit zeitweise Aufschwüngen (Beitrag 2); Short-Interest-Themen und möglicher Squeeze werden diskutiert. Fundamentale/technische Impulse wirken überwiegend positiv durch Produktions- und Optronics-Ausbau (Aalen, Photonic Valley). Geopolitik/Rüstungsnachfrage stützt das Umfeld; Informationsfluss durch die Nachrichtensperre eingeschränkt (Beiträge 3,4). Insgesamt volatil, eher vorsichtig.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 3
Performance 1M: -5,28 %
AIXTRON
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 4
Performance 1M: +56,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes, sachliches Anleger-Sentiment zu Aixtron. Kurs der letzten 14 Tage grob 31,95€–34,25€ (Auf- und Abwärtsimpulse). Leerverkaufsquote >3% wird als Belastung genannt. Jefferies hebt Kursziel auf 36,50€ (Buy); Reaktion teils positiv, teils Korrektur. Widerstände um 38–40€; Konsolidierung um 30€ wird diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 5
Performance 1M: -2,38 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 6
Performance 1M: -2,38 %
