Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON

WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes, sachliches Anleger-Sentiment zu Aixtron. Kurs der letzten 14 Tage grob 31,95€–34,25€ (Auf- und Abwärtsimpulse). Leerverkaufsquote >3% wird als Belastung genannt. Jefferies hebt Kursziel auf 36,50€ (Buy); Reaktion teils positiv, teils Korrektur. Widerstände um 38–40€; Konsolidierung um 30€ wird diskutiert.