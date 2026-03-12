Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Deutsche Bank
Tagesperformance: -6,66 %
Platz 1
Performance 1M: -20,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Auf dem wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein überwiegend skeptisches Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank: Kursverluste und Risiken rund um Privatkredite, mögliche Kapitalmaßnahmen und Boni dominieren die Diskussion. Fundamentale Daten: hartes Kernkapital ca. 52 Mrd €, Eigenkapital ca. 68,5 Mrd €, CET1 ca. 14,2%. Insgesamt eher negativ, auch vor dem Hintergrund US-Einflüsse.
BBVA
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 2
Performance 1M: -7,85 %
UniCredit
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 3
Performance 1M: -10,31 %
SAFRAN
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 4
Performance 1M: -1,45 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 5
Performance 1M: -5,16 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 6
Performance 1M: -5,28 %
BASF
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 7
Performance 1M: -10,72 %
Airbus
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 8
Performance 1M: -6,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, teils technisches Sentiment: Bodenbildung wird in Beitrag 2 gesehen; Reboundpotenzial und relative Stärke werden in Beitrag 9 genannt; positive Analysen/Bewertungen (Bernstein-Outperform, Beitrag 8; Deutsche Bank Buy-Note, Beitrag 3) unterstützen Ausblick. Bodenabstieg wird nicht als endlos gesehen (Beitrag 5). EmotionalePostings (Beitrag 1/7) werden ignoriert; konkrete 14-Tage-Kurszahl fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Airbus eingestellt.
ING Group
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 9
Performance 1M: -7,68 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 10
Performance 1M: -4,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum Siemens Energy ist das Sentiment gemischt bis bullisch. Fundamentale Story bleibt stark: Megatrends, Netzausbau, Dekarbonisierung, KI-Rechenzentren. Großes Rückkaufprogramm (2 Mrd. EUR; bis zu 70 Mio Aktien) stärkt Gewinn je Aktie; STOXX Europe 50-Aufstieg erhöht Sichtbarkeit. BoA setzt Kursziel 220 EUR. Externes Risiko: Iran-Konflikt. Die 14-Tage-Performance wird in den Beiträgen nicht genannt.
Banco Santander
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 11
Performance 1M: -7,24 %
Bayer
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 12
Performance 1M: -13,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt. Technisch wird ein Widerstand um 37–38,5 € diskutiert; ein Bruch über 38,5 € könnte neues Aufwärtsmomentum bringen. Fundamentale Signale sind positiv (JP Morgan belässt Bayer auf Overweight, Ziel 50 €). Macro-/Markt-Drücke bleiben schwer, Abwärtsrisiken bestehen. 14-Tage-Verlauf wird als unspektakulär beschrieben; konkrete Prozentzahl fehlt.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 13
Performance 1M: -10,36 %
argenx
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 14
Performance 1M: -10,97 %
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 15
Performance 1M: -4,15 %
Siemens
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 16
Performance 1M: -11,48 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 17
Performance 1M: +15,24 %
